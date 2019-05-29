Філарет дофіларетствовувся: Православна церква України визнала розпорядження від імені «релігійного об’єднання УПЦ КП» не дійсними

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Учора Предстоятель ПЦУ, Митрополит Київський і всієї України Епіфаній підписав відповідний указ.


Наводимо цей документ:

«Указ Предстоятеля Української Православної Церкви (ПЦУ)

29 Травня 2019

І. Помісний Собор УПЦ Київського Патріархату 15 грудня 2018 р. під головуванням Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета постановив:

« 1. Припинити діяльність релігійного об&#700;єднання Української Православної Церкви Київського Патріархату шляхом об&#700;єднання та приєднання до утворюваної Православної Церкви України.

2. Припинити чинність Статуту про управління УПЦ КП.

3. Припинити діяльність всіх статутних органів релігійного об’єднання УПЦ КП.

4. «Київська Патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату», яка у відповідності до її статуту (п. 1) є релігійним адміністративним центром та центральним виконавчо-розпорядчим органом УПЦ КП, припиняє свою діяльність, як юридична особа після створення та реєстрації Релігійної організації «Митрополія УПЦ».

5. Всім єпархіальним архієреям УПЦ КП, а також керівникам релігійних організацій, які перебували у її складі взяти до уваги викладені вище пункти та після утворення єдиної помісної автокефальної Православної Церкви України увійти до її складу шляхом внесення відповідних змін у статути релігійних організацій не припиняючи їх статусу юридичної особи»;

ІІ. 15 грудня 2018 р. Об’єднавчий Собор у Святій Софії Київській одноголосно утворив Православну Церкву України та обрав її Предстоятеля, Митрополита Київського і всієї України Епіфанія, який є згідно канонів єпархіальним архієреєм м. Києва. 30 січня 2019 р. Київська Митрополія УПЦ (ПЦУ) зареєстрована як керівний центр релігійного об’єднання Православної Церкви України. 3 лютого 2019 р. відбулася інтронізація Предстоятеля.

ІІІ. Священний Синод УПЦ (ПЦУ) на своєму засіданні 5 лютого 2019 р. вирішив:

« 4. Святійший Патріарх Філарет продовжує керівництво Київською єпархією у складі парафій та монастирів м. Києва (за виключенням Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря м. Києва), які до 15 грудня 2018 р. перебували у його підпорядкуванні як Патріарха Київського і всієї Руси-України». Проте протягом 4 місяців вказана єпархія у складі УПЦ (ПЦУ) юридично не зареєстрована і документи на її реєстрацію керуючим єпархією не підготовлені та не подані.

ІV. Враховуючи вище зазначене та у зв’язку з оприлюдненням від імені керівництва релігійного об’єднання УПЦ КП, яке припинило свою діяльність, не чинних документів, які вносять смуту в середовище кліру м. Києва, для уникнення подальших порушень канонів та Статуту Церкви, на прохання релігійної громади Покрова Пресвятої Богородиці в Солом’янському районі м. Києва та її кліру – визначаю:

– тимчасово, до повного виконання рішень Священного Синоду від 5 лютого 2019 р. та від 24 травня 2019 р. щодо реєстрації в м. Києві єпархії у складі УПЦ (ПЦУ), прийняти релігійну громаду Покрова Пресвятої Богородиці в Солом’янському районі м. Києва в безпосереднє підпорядкування Митрополита Київського і всієї України;

– будь-які документи і розпорядження від імені релігійного об’єднання УПЦ КП, яке припинило свою діяльність, видані після 30 січня 2019 р., є не дійсними, і не підлягають виконанню в Українській Православній Церкві (Православній Церкві України).

ЕПІФАНІЙ,

МИТРОПОЛИТ КИЇВСЬКИЙ І ВСІЄЇ УКРАЇНИ

ПРЕДСТОЯТЕЛЬ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ».


"ОБКОМ"

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30 Мая 2019 11:49

 

 

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