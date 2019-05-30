ДФС заздалегідь попередила контрабандистів «за облаву»

«Меморандум про партнерство та співробітництво» ДФС та громадськості діє: «працювати у тісній взаємодії».

Державна фіскальна служба України розпочинає операцію «Бастіон», яка дозволить перекрити канали незаконного переміщення товарів на митну територію України та припинити порушення законодавства у податковій та митній сферах.

Про це під час прес-конференції в Одесі розповів в.о. Голови ДФС Олександр Власов, повідомляє прес-служба ДФС:

«Аналітика останніх місяців засвідчила відновлення низки схем, за рахунок яких бюджет втрачає значні суми надходжень, а бізнес працює в нерівних умовах. Саме тому сьогодні існує необхідність в організації дієвих заходів, спрямованих на контроль в режимі 24/7 постачання товарів в Україну від митного кордону до споживача. Операція «Бастіон» - це комплекс заходів, який забезпечить такий контроль», – наголосив Олександр Власов.

«Як свідчить аналіз, «Бастіон» дозволить збільшити додаткові податкові та митні надходження на рівні 2 млрд грн. щомісяця», – підкреслив очільник ДФС.

Триватиме операція з 3 червня по 31 грудня 2019 року на всій митній території України. Це – пункти пропуску через державний кордон України, митні пости, відділи (сектори) митного оформлення, місця доставки товарів, місця накопичення та реалізації товарів, ввезених на митну територію України з порушенням чинного законодавства тощо…

«Ми працюватимемо у тісній взаємодії: митний, податковий напрями та податкова міліція», – зазначив Олександр Власов.

Як відзначив очліьник ДФС, «Бастіон» дозволить припинити формування «схемного податкового кредиту», використання товарів-«прикриття», що мають значно нижчу вартість та одночасно переміщуються з високоліквідними товарами, «піджаків», товарну контрабанду тощо».