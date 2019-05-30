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Рада не прийняла відставку Гройсмана*****
«За» відставку прем’єра проголосували лише 97 депутатів.
*****UPD: додані результати голосування по фракціям:
Фракція «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА»
Кількість депутатів - 130
За - 7
Фракція «НАРОДНИЙ ФРОНТ»
Кількість депутатів - 80
За – 2
Позафракційні
Кількість депутатів - 66
За – 31
Фракція «Опозиційний блок»
Кількість депутатів - 38
За – 19
Фракція «САМОПОМІЧ»
Кількість депутатів - 25
За – 12
Група «Відродження»
Кількість депутатів - 25
За – 3
Фракція «Радикальної партії Олега Ляшка»
Кількість депутатів - 21
За – 14
Фракція «Батьківщина»
Кількість депутатів - 20
За – 9
Група «Воля народу»
Кількість депутатів - 18
За – 0
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