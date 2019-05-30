Бойовики «ЛНР» приєднались до акції «ЗеленскийПризнайВыборДонбасса» - повну самостійність рашистських анклавів у складі України

Наступною вимогою буде, мабуть, залишити їм російськи паспорти, бо мета цих бовдурів – «присоединение к братской России».

Ватажок бандформувань ОРЛО Андрій Морочко приєднався до звернення ватажків ОРДО до Зеленського про надання ОРДЛО «широкої автономії» у складі України. Про це повідомляє «Информационное сопротивление» (далі – мовою видання):

«Об этом коллаборационист написал на своей странице в Twitter.

«Как коренной житель Донбасса… присоединяюсь к акции «ЗеленскийПризнайВыборДонбасса», — написал Морочко.

В комментариях к посту сторонники «русского мира» спросили у него, «когда это Донбасс выбирал автономию в составе Украины»? На это боевик заявил, что «минские соглашения предполагают автономию в составе Украины».

При этом он утверждает, что «автономия предполагает самоопределение».

«Наш путь тернистый, но он один. Присоединение к братской России», — резюмировал он.

Отметим, что ранее оккупационная администрация «ДНР» опубликовала ролик, в котором горловская школьница обратилась к Зеленскому с просьбой прекратить военные действия, предоставив ОРДЛО «автономию языковую и экономическую», «право на собственную милицию» и возобновив выплату пенсий. За этим роликом последовали видео других жителей Донбасса. Позднее был создан сайт, где проводилось голосование. Вскоре «инициативу широкой автономии» поддержали ряд главарей «ДНР» и подконтрольные им издания» (кінець цитати).