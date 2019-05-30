Управитель «Межигір’ям» відхрещується від Мураєва

Директор фірми «Скомпані», яка виграла конкурс на управління арештованою резиденцією «Межигір’я», заявляє, що процедура відбору була законною.

Про це Олексій Вороненко написав у Facebook, повідомляє Українська правда.

«Є чинне законодавство і процедура щодо конкурсу управителя Межигір'ям. Ми витримали букву закону від і до… Підкреслюю, все в рамках чинного Закону України», – зазначив Вороненко.

Він каже, що вдячний активістам, які зберігали резиденцію до цього.

«Ми не вороги в цьому питанні, а якраз навпаки – партнери. В крайньому випадку – здорові опоненти», – стверджує Вороненко.

Він також обурився «шумом» навколо його попередньої роботи помічником нардепа Євгенія Мураєва.

«Помічник, це що ключова фігура? Або це посада рівня глави Адміністрації Президента України? Гаразд би був помічником, але з січня 2018 го таким не є», – написав Вороненко, додавши, що активно критикував Мураєва через те, що «його позиція стала з роками все більше деструктивною і нікчемною».

Він пообіцяв не судитись із журналістами, однак попросив «не писати брехню».

Директор фірми-управителя також прокоментував позицію Громадської ради при АРМА, яка закликала провести новий конкурс.

«Громадська рада є консультативним органом при будь-якій державній структурі і не йому рекомендувати порушувати закон (цього в принципі ніхто не може робити)», – зазначив Вороненко.

Учора, 29 травня, для арештованій резиденції президента-втікача Віктора Януковича «Межигір'я» обрали управителя. Ним стало ТОВ «Скомпані», директор якої до кінця 2017 року значився помічником на платній основі нардепа Євгена Мураєва, екс-члена партії «Опозиційний блок».

Конкурентами фірми були громадська організація «Національний парк України «Межигір'я» – активісти, які керують резиденцією з моменту втечі Януковича, та приватний підприємець Гаянський Геннадій Григорович, який у Facebook називає себе журналістом. За законом, управління не могли довірити активістам, бо вони не є суб’єктом господарювання.

Денис Тарахкотелик, нинішній «комендант» «Межигір'я» сказав УП, що не виключає оскарження результатів конкурсу, але «потрібно почути, чи згодне суспільство».

Пошук управлінця «Межигір’ю» розпочали ще у листопаді 2018 року.

У січні 2019 року журналісти-розслідувачі висловили занепокоєння непрозорістю відбору. Виявилось, що управління збирались довірити екс-медику ракетної частини. Після заяв журналістів АРМА продовжило конкурс ще на місяць.

Через брак претендентів конкурс неодноразово продовжували і змінювали його умови, щоб мотивувати бізнес брати участь у відборі.

ГПУ з 2014 року розслідує ймовірне заволодіння держмайном – комплексом будівель будинку відпочинку «Межигір’я». У рамках кримінального провадження підозра повідомлена, зокрема, Януковичу.