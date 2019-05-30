Місія МВФ покинула Київ – бо нема чого робити: влада «кварталів», заяви про дефолт, дострокові вибори, не зрозуміло який уряд

Місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Роном ван Роденом 29 травня завершила візит в Україну.

Як повідомляє НВ-Бізнєс, в підсумковому прес-релізі місії говориться:

«Команда фахівців МВФ мала дуже плідні дискусії з владою України, включно з президентом Зеленським, стосовно перегляду програми стенд-бай між Україною та МВФ. Експерти МВФ дійшли висновку щодо реалістичності грошово-кредитної та податково-бюджетної політики. Місія готова повернутися до Києва для продовження дискусій після парламентських виборів щойно новий уряд визначиться з пріоритетами своєї політики», - заявив Рон ван Роден.

Місія перебувала в Україні 21-29 травня.

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