|
|
|
Місія МВФ покинула Київ – бо нема чого робити: влада «кварталів», заяви про дефолт, дострокові вибори, не зрозуміло який уряд
Місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Роном ван Роденом 29 травня завершила візит в Україну.
Як повідомляє НВ-Бізнєс, в підсумковому прес-релізі місії говориться:
«Команда фахівців МВФ мала дуже плідні дискусії з владою України, включно з президентом Зеленським, стосовно перегляду програми стенд-бай між Україною та МВФ. Експерти МВФ дійшли висновку щодо реалістичності грошово-кредитної та податково-бюджетної політики. Місія готова повернутися до Києва для продовження дискусій після парламентських виборів щойно новий уряд визначиться з пріоритетами своєї політики», - заявив Рон ван Роден.
Місія перебувала в Україні 21-29 травня.
|
|
|
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку