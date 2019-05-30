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Порошенко отримав новий партквиток (фото)

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Патріарх Варфоломій: присутність Московського патріархату в Україні шкодить національним інтересам країни

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13:29

Рада не прийняла відставку Гройсмана*****

13:12

Капітаном корабля, який втопив у Будапешті теплохід, виявився українець

12:26

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11:49

Філарет дофіларетствовувся: Православна церква України визнала розпорядження від імені «релігійного об’єднання УПЦ КП» не дійсними

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Верховний Суд завернув скаргу на Богдана як головного адміністратора Зеленського

10:02

У Києві з’явиться вулиця Олекси Тихого

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Кононенко вийшов з партії свого друга Порошенка – бо став «ліфтером»

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29 мая

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Порошенко отримав новий партквиток (фото)

Екс-президент Петро Порошенко у четвер написав заяву і отримав членський квиток партії «Європейська солідарність».


Про це він повідомив у Facebook.

«Приєднався до нашої партії Європейська Солідарність! Сьогодні написав заяву і отримав членський квиток», - вказав Порошенко.

Також екс-президент у Telegram повідомив номер партійного квитка «Європейської солідарності» - 52025.

Нагадаємо, 24 травня партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» змінила найменування на «Європейська солідарність».

Раніше деякі політики з оточення Порошенка заявили, що не будуть приєднувати до нової партії: зокрема, про це заявив Александр Грановський і Ігор Кононенко.


Українська правда

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30 Мая 2019 17:34

 

 

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