Порошенко отримав новий партквиток (фото)

Екс-президент Петро Порошенко у четвер написав заяву і отримав членський квиток партії «Європейська солідарність».

Про це він повідомив у Facebook.

«Приєднався до нашої партії Європейська Солідарність! Сьогодні написав заяву і отримав членський квиток», - вказав Порошенко.

Також екс-президент у Telegram повідомив номер партійного квитка «Європейської солідарності» - 52025.

Нагадаємо, 24 травня партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» змінила найменування на «Європейська солідарність».

Раніше деякі політики з оточення Порошенка заявили, що не будуть приєднувати до нової партії: зокрема, про це заявив Александр Грановський і Ігор Кононенко.