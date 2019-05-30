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Вакарчук розмірковує, як легалізувати кнопкодавство в Раді

Музикант і лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук вважає, що в регламент Верховної Ради необхідно внести зміни, які дозволять парламенту нормально працювати навіть при нестачі депутатів.


Про це він розповів в інтерв'ю Liga.net.

За словами Вакарчука, депутати іноді пропускають голосування з поважних причин, і це не повинно заважати роботі законодавчого органу.

«Уявіть, що ви депутат партії «Голос» і член міжнародного комітету. Ви зараз в ПАРЄ. І ви в ситуації, коли в парламенті голосування за дуже важливий закон. Наприклад, закон про мову, який для мене є принципово важливим. І ось уявіть, що ви в ПАРЄ, де теж проходить важливе голосування щодо санкцій проти Росії. Ви повинні бути в двох місцях. Що робити?» - запитує він.

На думку Вакарчука, потрібно змінювати регламент Верховної Ради.

«Партія «Голос» виступає за те, щоб ми змінили підхід до голосування. Була ідея, щоб для голосування використовувався відбиток пальця. Була ідея, що голосування проводяться від кількості присутніх. Партія все ще доробляє ідею з цього приводу», - говорить музикант.

Крім того, пропонує він, можна зробити так, щоб замість відсутнього нардепа міг на законних підставах проголосувати його колега.

«Ми вважаємо, якщо потрібен голос, якого не вистачає, то, значить, треба міняти регламент і тоді легалізувати, щоб хтось інший в цей момент міг проголосувати. Якщо це неможливо, то ми переносимо голосування», - ділиться міркуваннями Вакарчук.

Від «Обкому»: По-перше, нагадаємо майбутньому депутату, що нардепи працюють (і голосують) у сесійній залі не кожного дня. Так, у травні таких, «повних», днів було лише 8, у квітні – 6. У червні - взагалі 5,5 сесійних днів… По-друге, міняти прийдеться не регламент, а Конституцію, а саме – статтю 84, де записано: «Голосування на засіданнях Верховної Ради України здійснюється народним депутатом України особисто».


Українська правда

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30 Мая 2019 21:22

 

 

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