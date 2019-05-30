Голосування за кандидатів до Ради громадського контролю при НАБУ завершено

Результати – за тиждень.

Про це повідомив прес-центр НАБУ:

«30 травня 2019 року о 21:00 завершилося рейтингове Інтернет-голосування за кандидатів до Ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України п`ятого скликання.

У цьому році до процесу голосування долучилися 28 688 громадян, які проживають на території України. Нагадуємо, що у минулому році у голосуванні взяли участь 19 298 осіб.

Захист процесу від зовнішнього втручання забезпечувала Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, а моніторинг процесу голосування — ГО «Електронна демократія». Всі технічні негаразди, що виникали під час голосування, оперативно усувалися.

Офіційні результати голосування у формі списку з прізвищами 15 осіб, які набрали найбільше голосів, будуть розміщені на веб-сайті Національного бюро 6 червня 2019 року.

Порядок конкурсу з обрання членів РГК затверджено Указом Президента України від 15 травня 2015 року №272/2015.

Нагадуємо, відповідно до Закону «Про Національне антикорупційне бюро України» Рада громадського контролю утворюється у складі 15 осіб. Її завдання – забезпечувати прозорість та цивільний контроль за діяльністю НАБУ».