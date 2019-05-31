Дoба ООС: поранено двох наших військових

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Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 31 травня 2019 року говориться:

«30 травня збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібрів 120 і 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник шість разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

біля села ВОДЯНЕ – з мінометів калібру 120 мм;

поблизу населеного пункту ПІСКИ – з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів;

в районі населеного пункту ОПИТНЕ – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

поблизу населеного пункту ПІЩЕВИК – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

двічі біля населених пунктів ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ і АВДІЇВКА – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні два рази:

поблизу населеного пункту НОВОЛУГАНСЬКЕ – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, озброєння бойових машин піхоти та автоматичних станкових гранатометів;

біля населеного пункту КРИМСЬКЕ – з мінометів калібру 82 мм.

Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, 30 травня одного окупанта було поранено.

Від початку поточної доби ворог чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» противник здійснив два обстріли позицій українських захисників:

поблизу села ВОДЯНЕ – з мінометів калібру 82 мм;

біля міста КРАСНОГОРІВКА – з гранатометів різних систем.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ» ворог двічі обстріляв наші позиції поблизу населеного пункту ТРАВНЕВЕ з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються».


"ОБКОМ"

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31 Мая 2019 07:31

 

 

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