Питання конституційності указу Зеленського про розпуск Ради КС почне вивчати у вівторок

Конституційний Суд України включив до порядку денного на 4 червня конституційне подання про відповідність Основному закону указу Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів.

Як повідомляється у порядку денному засідань КС, 4 червня, о 10:00, Велика палата Конституційного Суду розпочне розгляд питання про визначення форми конституційного провадження у справі за конституційним поданням 62 народних депутатів щодо відповідності Конституції України (конституційності) указу Зеленського «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів», повідомляє Інтерфакс-Україна.

У свою чергу лідер фракції «Народний фронт» Максим Бурбак на своїй сторінці в соцмережі Facebook написав, що суддя-доповідач Віктор Кривенко офіційно повідомив йому, що провадження за цим конституційним поданням нардепів відкрито 29 травня, і попросив «невідкладно» повідомити правову позицію щодо подання.

«Зроблю це якнайшвидше. Наша позиція проста й логічна: законних підстав для розпуску парламенту не було й немає. Розраховуємо, що Конституційний Суд не затягуватиме з розглядом. Ми попросили розглянути подання в місячний термін», - написав Бурбак.

Як повідомлялося, 24 травня 2019 року до КС надійшло подання 62 нардепів щодо конституційності указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради VIII скликання і позачергові вибори.

Перший заступник голови фракції «Народний фронт» Андрій Тетерук повідомив, що група народних депутатів із цієї фракції внесла до КС відповідне подання. Парламентар стверджує, що коаліція фракцій «Європейська Україна» у Верховній Раді була створена відповідно до законодавства і припинила своє існування 17 травня 2019 року, коли було оголошено про вихід фракції «Народного фронту» з коаліції. На думку депутатів цієї фракції, саме з цього дня розпочався відлік 30-денного терміну для формування нової коаліції в парламенті.

Тетерук повідомив, що парламентарі, які направили подання, просять КС, щоб цю справу було розглянуто протягом двох місяців – «у найкоротші терміни» і «суспільство отримало відповідь».

За його словами, подання підписали 62 депутати. Серед них - депутати з «Народного фронту», «Блоку Петра Порошенка», Радикальної партії, зокрема її лідер Олег Ляшко, позафракційні.