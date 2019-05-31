«Ви думаєте, Путін - маніяк? Він розумна людина з імперськими амбіціями!» - партнер Зеленського вважає, що мовний закон треба скасувати, а мовні квоти - переглянути

Співвласник «Кварталу 95» Борис Шефір, співавтор передвиборної програми Зеленського, брат першого помічника Зеленського Сергія Шефіра вважає що «перший крок для скасування війни» - це скасування закону про державну мову.

Про це він заявив в інтерв'ю «Детектор медіа». Наводимо декілька цитат (вже у перекладі Української правди):

«Найбільший удар політика українізації завдала телерадіовиробництву. У Росії тисячі кінотеатрів, окрім Росії є Казахстан, Білорусь, всі пострадянські країни<…>

Якби нам всередині України дозволили створювати російською, ми б могли торгувати з Росією цією продукцією. Заборони - це штучна і бридка штука. Цю війну, яку розв'язали політики, сподіваюся, сьогоднішні політики закінчать. Моє ставлення до війни таке, що я розумію - її затіяли, щоб підзаробити грошенят і з того, і з іншого боку. Всі заробили, тільки нас розорили з вами<…>

Квоти - це не розвиток, це придушення мови. Звичайно, українську мову треба підтримувати і розвивати. Але не шляхом квотування<…>

Я очікую перегляду квот. 90% - це багато. Закон про мову потрібно скасувати і прийняти нормальний закон. Це перший крок для скасування війни<…>

У нас в передвиборчій програмі написано, що якщо прибрати людей, матеріально зацікавлених у війні, вона закінчиться<…>

Ви думаєте, Путін - маніяк, який любить постріляти в живих людей? Він що, псих? Він розумна людина. Так, у нього імперські амбіції. Але можна ж домовитися…» (кінець цитати)