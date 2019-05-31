Фільм про Стуса готовий. Що там сталося з Медведчуком – побачимо восени

Завершилося виробництво фільму «Заборонений».

Про це повідомило ДержКіно України:

«Кінокомпанія «UM-GROUP» представила Держкіно готовий фільм «Заборонений» - художній фільм про Василя Стуса, що описує останні роки життя Василя Стуса, його боротьбу з системою та спроби опублікувати свою останню збірку віршів, яку він намагався передати з тюрми на волю…

Проект стрічки «Заборонений» з робочою назвою «Птах душі» став одним із переможців Десятого конкурсного відбору Держкіно. Сума його державної фінансової підтримки становить 19,5 млн грн. при загальній вартості виробництва 38,1 млн грн.

На широкі екрани «Заборонений» вийде 5 вересня, до Дня пам’яті поета», -говориться у повідомлені ДержКино.

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