Гордону випала «честь» очолити штаб політичної «сили» генерала Смешка

Партія «Сила і честь», одним словом.

Екс-кандидат у президенти Ігор Смешко віддячив журналісту Гордону за те, що той «розкрутив» його у телеефірі, як «плюси» Зеленського.

Сьогодні вночі Смешко повідомив у Facebook наступне:

«Передвиборча кампанія набирає обертів і політична партія «Сила і Честь» впевнено продовжує процес партійної розбудови та об’єднання у своїх лавах професіоналів…

Ми ставимо перед собою амбітні завдання, оскільки віримо у нашу з Вами перемогу! Віримо, що професіонали у владі повернуть Честь Україні!

Повідомляю також, що сьогодні головою нашого передвиборчого штабу став відомий журналіст та громадський діяч – Дмитро Гордон.

При цьому він ще раз підтвердив, що не буде балотуватися до Верховної Ради України. Відразу після виборів він планує повернутись до професійної діяльності журналіста» (кінець цитати).