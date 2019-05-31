|
|
|
Гордону випала «честь» очолити штаб політичної «сили» генерала Смешка
Партія «Сила і честь», одним словом.
Екс-кандидат у президенти Ігор Смешко віддячив журналісту Гордону за те, що той «розкрутив» його у телеефірі, як «плюси» Зеленського.
Сьогодні вночі Смешко повідомив у Facebook наступне:
«Передвиборча кампанія набирає обертів і політична партія «Сила і Честь» впевнено продовжує процес партійної розбудови та об’єднання у своїх лавах професіоналів…
Ми ставимо перед собою амбітні завдання, оскільки віримо у нашу з Вами перемогу! Віримо, що професіонали у владі повернуть Честь Україні!
Повідомляю також, що сьогодні головою нашого передвиборчого штабу став відомий журналіст та громадський діяч – Дмитро Гордон.
При цьому він ще раз підтвердив, що не буде балотуватися до Верховної Ради України. Відразу після виборів він планує повернутись до професійної діяльності журналіста» (кінець цитати).
|
|
|
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку