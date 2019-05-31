Екс-менеджер Ахметова на шляху до своєї мети – приватизувати «Укрпошту» - дійшов аж до Китаю

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Ігор Смілянський учора написав у Facebook наступне (мовою і з пунктуацією оригіналу):

«Перемога: Обычно Алибаба приезжала через Укрпошту, но в этот раз было наоборот. Я представлял Укрпошту на Global Smart Logistic Summit (GSLS) организованный CAINIAO, ключевой компанией в структуре Алибаба груп.

…У меня были переговоры с крупными китайскими компаниями. Я сделал все, чтобы их убедить (и они пока ещё готовы) заходить и даже участвовать в возможной приватизации Укрпошты.

…Часть работы уже сделана в этом направлении благодаря команде Volodymyr Omelyan и помощи Oksana Markarova (может ещё потом Max Nefyodov поможет). Но как же медленно мы двигаемся. Нужно не отстаивать мнимое «народное достояние и стратегические активы», а поняв, что инвестировать в будущее столько, сколько Китай, мы себе видимо позволить не можем, постараться найти другой способ.

...Хотим быть успешными - надо играть в долгую, а не в предвыборную. Предвыборные шашки, а уж тем более динамическая игра в Чапаева, которая может нравится избирателям, не позволяет выиграть в шахматы мировой экономики.

Но закончим все таки перемогой. Мы остаёмся как всегда на позитиве и будем играть в шахматы именно по этим правилам игры на будущее столько, сколько будем сидеть за шахматным столом.

…Поэтому уже скоро, мы как команда, предложим своё видение будущего Укрпошты (и частично Инфраструктуры страны) вместе с четким пошаговым планом действий» (кінець цитати).

Від «Обкому»: Ми не поділяємо жодних надій «73%» на нову владу, але хочеться все ж сподіватися, що пан Смілянський буде незабаром сидіти не за «шахматним столом», а у найближчому до Майдану СІЗО. А якщо він і там буде грати у шахи, то його партнером буде сусід по камері - міністр Омелян.


"ОБКОМ"

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31 Мая 2019 11:55

 

 

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АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 