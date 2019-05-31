Головним спонсором «Оплати за життя» Рабіновича-Медведчука виявився Медведчук

Рабінович навіть 10 тис. гривень з початку року на партію не дав.

Найбільшим фінансовим донором «Опозиційної платформи – За життя» став голова політради цієї партії Віктор Медведчук. Про це повідомляє громадський рух «Чесно» з посиланням на фінансовий звіт партії.

Відзначається, що у першому кварталі «Опозиційна платформа – За життя» отримала 768,5 тисячі гривень внесків від фізичних осіб, з них 701,6 тисячі гривень перерахував Медведчук.

(Медведчук і Рабінович, фото Rabinovich TV)

Другим за розміром внесків на користь «Оплати за життя» став керівник ГО «Київська обласна благодійна єврейська громада» Марк Тальянський. Він передав партії 28,9 тисячі гривень.

Очільник осередку партії у Вінниці, спортсмен і бізнесмен Донатас Піскун перерахував партії 14 тисяч гривень.

Стільки ж пожертвував і директор асоціації «Українсько-ізраїльська торгова палата» Вячеслав Ушкевич.

10 тисяч гривень переказав партії бізнесмен Олег Мажуго.