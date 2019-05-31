Спікер Ради пообіцяв ЗЕ!Команді: «Земля під вами буде горіти!»

Заяву «квартального» Шефіра (Б.) прокоментував Андрій Парубій.

Як передає УНН, голова Верховної Ради Андрій Парубій під час ранкового пленарного засідання заявив наступне:

«Ми вчора знову побачили, як представники Президента, члени його команди говорять про те, що треба відмінити закон про мову, відмінити квоти, декомунізацію. І, на жаль, це сьогодні стає для них звичною політикою. Я хочу сказати від імені Верховної Ради і уряду – український народ цього вам не дозволить, земля під вами буде горіти»

Він додав, що народ не дозволить відмінити ні закон про мову, ні квоти, ні декомунізацію.

«Український народ десятиліттями йшов до цього. Багато дочок і синів України поклали за це своє життя. Тому нам треба гуртуватися. Я впевнений, реванш не пройде», - додав Парубій.

За його словами, в Україні зараз криза, пов’язана з діями Президента.

Як вже повідомлялось, співвласник групи «Квартал 95» Борис Шефір, брат першого помічника Зеленського Сергій Шефіра, учора багато чого наговорив (див. «Ви думаєте, Путін - маніяк? Він розумна людина з імперськими амбіціями!» - партнер Зеленського вважає, що мовний закон треба скасувати, а мовні квоти – переглянути – «Обком»).

Зеленський до весни цього року був актором і художнім керівником «Кварталу 95». Компанія «Квартал 95» була заснована у 2003 році Зеленським, Сергієм і Борисом Шефірами, вказано на сайті компанії.