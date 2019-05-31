Порошенко остаточно «розблокувався» і очолив свою європартію

Колишнього президента Петра Порошенка обрали головою нової партії «Європейська солідарність» (раніше – «Блок Петра Порошенка «Солідарність»).

Таке рішення прийняли на з’їзді партії 31 травня, повідомляє Українська правда.

Під час виступу голова громадської організації «Солідарна Молодь» Дінара Габібуллаєва запропонувала обрати главою партії Порошенка і поставила цю пропозицію на голосування.

Відповідне рішення прийняли одностайно.

«Наша партія іде на вибори… Ми йдемо, щоб привести Україну до ЄС та НАТО. Ми йдемо, щоб перемагати і брати владу», - заявив Порошенко.

На з’їзді також був присутній спікер ВР Андрій Парубій та перша заступниця глави ВР Ірина Геращенко. Геращенко під час свого сказала, що приєднується до партії «ЄС».

На з'їзді оновленої партії Порошенка прийшло небагато депутатів Ради, але багато активістів, волонтерів, письменників.

24 травня партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» змінила найменування на «Європейська солідарність».