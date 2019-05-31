Далі – без Стеця: Зеленський затвердив склад РНБО

Відповідний указ з’явився сьогодні.

«УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №340/2019

Про склад Ради національної безпеки і оборони України

Відповідно до частин третьої та четвертої статті 107 Конституції України постановляю:

1. На часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 15 грудня 2014 року № 929 "Про склад Ради національної безпеки і оборони України" (зі змінами, внесеними Указами від 16 лютого 2015 року № 86, від 10 липня 2015 року № 410, від 22 квітня 2016 року № 166, від 16 травня 2016 року №212, від 29 серпня 2016 року № 372, від 13 вересня 2017 року № 274, від 19 січня 2018 року № 10, від 28 березня 2018 року № 90 та від 22 березня 2019*року № 86) внести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України такі зміни:

1) Головою Ради національної безпеки і оборони України є ЗЕЛЕНСЬКИЙ Володимир Олександрович - Президент України;

2) увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України таких осіб:

БАКАНОВ Іван Геннадійович - перший заступник Голови Служби безпеки України - начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України

БОГДАН Андрій Йосипович - Глава Адміністрації Президента України

ДАНИЛЮК Олександр Олександрович - Секретар Ради національної безпеки і оборони України

МАРКАРОВА Оксана Сергіївна - Міністр фінансів України

ПРИСТАЙКО Вадим Володимирович - Заступник Глави Адміністрації Президента України

РЯБОШАПКА Руслан Георгійович - Заступник Глави Адміністрації Президента України

ХОМЧАК Руслан Борисович - начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України;

3) вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України І.Райніна, О.Турчинова, В.Муженка та Ю.Стеця.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

31 травня 2019 року»