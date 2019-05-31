Замість посла Йванович американці прислали жінку з майже королівським прізвищем (фото)

До посольства США в Україні на посаду тимчасово повіреного у справах США прибула Крістіна Квін (Kristina Kvien).

Про це повідомило посольство США в Україні:

«З 2013 р. по квітень 2019 р. пані Квін працювала на посаді виконувача обов’язків заступника Голови Місії/міністра-радника з економічних питань у Посольстві США в Парижі.

Перед тим Крістіна працювала на посаді виконувача обов’язки заступника Голови Місії та радника з економічних питань у Посольстві США в Бангкоку, Таїланді; радника з економічних питань у Посольстві США в Лондоні; директора з питань Європейського Союзу, України і Білорусі в Раді національної безпеки у Виконавчому апараті Президента. Крістіна також працювала в Посольстві США в Москві, Росії; в Місії США в Європейському Союзі в Брюселі, Бельгії; у Посольстві США в Манілі, на Філіпінах. У Державному департаменті США у Вашингтоні, окрузі Колумбія, Крістіна працювала над питаннями відносин з Європейським Союзом та двосторонніх відносин зі Словенією.

Крістіна народилася й виросла в Каліфорнії, має ступінь бакалавра з політології, який отримала у Західному коледжі та ступінь магістра зі стратегічних досліджень Військового коледжу армії США».