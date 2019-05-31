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Зеленський пообіцяв за два тижні ухвалити рішення щодо енергобезпеки

Зеленський провів нараду за участю членів Ради національної безпеки і оборони України, присвячену енергетичній безпеці.


Про це повідомила його прес-служба.

«Сьогодні проблематику енергетики обговорили у форматі наради, а за два тижні будуть ухвалені відповідні рішення», - говориться у повідомлені.

Зеленський констатував, що протягом 2014-2018 років видобуток вугілля державними підприємствами України зменшився на 47%. Українська економіка критично залежить від імпорту енергоносіїв, і дуже мало зроблено для їхнього отримання з різних джерел.

«Попри райдужні заяви, видобуток газу не зростає. Завтра – літо, але зима близько. І вже слід готуватися до опалювального сезону», – наголосив Зеленський.

Він нагадав, що одним із зобов’язань України перед Європейським Союзом є реформування енергетичної сфери, і ключовою тут є демонополізація енергетичних ринків. З 1 липня має запрацювати черговий етап ринку електроенергії.

«Але в умовах суцільної монополізації можуть виникнути ризики і для виробників, і для споживачів, і для економіки України у цілому. Про це нас попереджають міжнародні партнери», – підкреслив Зеленський.


"ОБКОМ"

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31 Мая 2019 18:04

 

 

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