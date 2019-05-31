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На сайті Зеленського з’явилась петиція про призначення Медведчука послом до Північної Кореї

За добу петицію підтримали майже півтори тисячі українців. Залишилось 23 500 підписів те 91 день.


Наводимо текст петиції:

«Призначити Медведчука Віктора Володимировича послом в КНДР (Північна Корея)

В зв’язку з великим управлінським досвідом у перемовинах зі «свєрхдєржавами» особливо в газових питаннях та необхідними знаннями у Медведчука Віктора Володимировича просимо вас призначити його послом в КНДР (Північна Корея)».


"ОБКОМ"

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31 Мая 2019 19:50

 

 

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АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 