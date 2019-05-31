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Тимошенко і Тарута пішли «новим курсом» у прем’єри

Зеленському «як молодому політику» потрібна Тимошенко, вірить Тарута.


Партія «Основа» на позачерговому з'їзді прийняла рішення про спільний похід разом з партією ВО «Батьківщина» на позачергові вибори до Верховної Ради, повідомив лідер «Основи» Сергій Тарута.

«Перш за все, йдеться про об'єднання ідеологічних платформ партії «Основа» та «Батьківщина» в економічному розділі і в розділі про відновлення миру в країні. Також партії координуватимуть і погоджуватимуть свої дії при формуванні спільної команди в загальнонаціональному і мажоритарних округах», - цитує слова Тарути прес-служба партії в п'ятницю.

Крім того, за його словами, лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко - гідна кандидатура для того, щоб очолити наступний уряд.

«Українці на президентських виборах обрали лідера нації. На нього люди покладають свої надії на краще майбутнє. Але Володимиру Зеленському як молодому політику для швидких позитивних зрушень потрібен досвідчений і компетентний прем'єр-міністр, який здатний витягнути економіку з сировинної прірви злиднів, має дієву стратегію і потужну команду. Я вірю в те, що саме Юлія Тимошенко на чолі уряду зможе повести Україну новим економічним курсом до успіху і розквіту», - підкреслив Тарута.

На з'їзді голова партії «Основа» Андрій Ніколаєнко також повідомив, що партії будуть формувати загальний список кандидатур, виходячи з принципу включення в нього найбільш рейтингових і авторитетних осіб, рекомендованих і узгоджених політрадами партій ВО «Батьківщина» і «Основа».


Інтерфакс-Україна

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31 Мая 2019 21:33

 

 

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