Доба ООС: поранено ще двох наших військових

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 1 червня 2019 року говориться:

«31 травня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, з них п'ять разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, протитанкових рушниць, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник вісім разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

двічі поблизу населених пунктів ВОДЯНЕ і МАР'ЇНКА – з мінометів калібру 82 мм;

двічі біля міста КРАСНОГОРІВКА, з району населеного пункту ТРУДІВСЬКИЙ – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

двічі поблизу міста АВДІЇВКА – з автоматичних станкових гранатометів, протитанкових рушниць та стрілецької зброї;

двічі біля населеного пункту СТАРОГНАТІВКА – з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні два рази:

поблизу населеного пункту ТРАВНЕВЕ – з артилерійських систем калібру 122 мм;

біля населеного пункту НОВОЛУГАНСЬКЕ – з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів.

Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, 31 травня п'ять окупантів було поранено.

Від початку поточної обстрілів позиції Об'єднаних сил не зафіксовано».