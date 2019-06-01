У Кремлі пояснили, чому їм так складно з Україною: то один президент, то інший, то новий

А Путін 19 років один, а в Україні за цей час вже п’ятий президент, «все це потребує подальшого з’ясування»… з глузду з’їхати можна.

У Кремлі заявили, що наразі немає конкретних планів проведення саміту учасників «нормандського формату» щодо врегулювання на Донбасі.

«Ми знаємо, що у президента України були контакти з міністрами закордонних справ згаданих країн («нормандського формату»). Ця тематика обговорювалася, але поки що конкретних якихось спроб немає», - сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи повідомлення про те, що новий президент України Володимир Зеленський планує зустрітися з Володимиром Путіним у «нормандському форматі», повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як зазначив Пєсков, «після того, як в Україні з'явився новий президент, знову активно відновилося обговорення проблематики невиконаних Мінських домовленостей».

«Щоб ця зустріч на найвищому рівні відбулася, необхідно, щоб дозріли відповідні умови, щоб було розуміння готовності української сторони йти на виконання Мінських домовленостей, йти на прямий контакт із представниками самопроголошених республік», - сказав прес-секретар президента РФ.

За його словами, «все це потребує подальшого з’ясування».