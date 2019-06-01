CША показали, що буде з тими, хто допомагає «Газпрому» тягнути трубу в обхід України

Конгрес США оприлюднив законопроект про санкції по відношенню до фізичних і юридичних осіб, які беруть участь в будівництві газопроводу «Північний потік-2».

Санкції пропонується вводити проти компаній, які на тих чи інших умовах надають свої судна для прокладки нафтопроводу на глибині від 100 футів нижче рівня моря. Також обмеження можуть поширюватися на страховиків таких судів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно із законопроектом, президент США може ввести в відношенні порушника п'ять і більше видів санкцій. Документ передбачає, серед іншого, відмову у видачі візи директорам і акціонерам з контрольним пакетом акцій у компаніях зі списку санкцій, заборона на проведення платежів і угод з нерухомістю в юрисдикції США, а також на інвестиції в капітал. Крім того, може вводитися заборона на експорт товарів і технологій на адресу компанії, що потрапила під санкції.

Учасникам будівництва «Північного потоку-2» також загрожує заборона на укладання контрактів з урядом США для поставок товарів і послуг. Фінансовим інститутам США можуть забороняти видачу кредитів на загальну суму понад $10 млн протягом 12 місяців.