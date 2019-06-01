 

01 июня

13:08

Луценко, якого забули запросити на засідання РНБО, образився – та й врятував ціле місто

12:04

Статус України як головного військово-політичного союзника США вже у проекті

10:59

CША показали, що буде з тими, хто допомагає «Газпрому» тягнути трубу в обхід України

07:47

У Кремлі пояснили, чому їм так складно з Україною: то один президент, то інший, то новий

07:25

Доба ООС: поранено ще двох наших військових

31 мая

21:33

Тимошенко і Тарута пішли «новим курсом» у прем’єри

19:50

На сайті Зеленського з’явилась петиція про призначення Медведчука послом до Північної Кореї

19:20

Уляна Супрун розповіла, як вживати канабіс: «забивати косяк» зовсім не обов’язково

18:04

Зеленський пообіцяв за два тижні ухвалити рішення щодо енергобезпеки

17:49

Рубан прийшов до суду, Савченко теж - суд не відбувся

17:33

Зеленський звільнив голову Держприкордонслужби

16:11

Замість посла Йванович американці прислали жінку з майже королівським прізвищем (фото)

15:53

Далі – без Стеця: Зеленський затвердив склад РНБО

15:03

Порошенко остаточно «розблокувався» і очолив свою європартію

14:00

Спікер Ради пообіцяв ЗЕ!Команді: «Земля під вами буде горіти!»

13:18

Зеленський дав НАБУ і САП 3 місяці

12:57

Головним спонсором «Оплати за життя» Рабіновича-Медведчука виявився Медведчук

12:19

«Поле чудес» у Верховному Суді: хто отримає коробку від «Золотого ключика»?

11:55

Екс-менеджер Ахметова на шляху до своєї мети – приватизувати «Укрпошту» - дійшов аж до Китаю

10:35

Гордону випала «честь» очолити штаб політичної «сили» генерала Смешка

09:41

Фільм про Стуса готовий. Що там сталося з Медведчуком – побачимо восени

09:20

«Ви думаєте, Путін - маніяк? Він розумна людина з імперськими амбіціями!» - партнер Зеленського вважає, що мовний закон треба скасувати, а мовні квоти - переглянути

08:22

Питання конституційності указу Зеленського про розпуск Ради КС почне вивчати у вівторок

07:31

Дoба ООС: поранено двох наших військових

30 мая

21:47

Голосування за кандидатів до Ради громадського контролю при НАБУ завершено

21:22

Вакарчук розмірковує, як легалізувати кнопкодавство в Раді

20:21

У понеділок буде опубліковано фінальний текст нової редакції «Українського правопису»

19:32

За півроку діяльності свого міністерства Фріз примудрилася не витратити жодної бюджетної копійчини

18:38

Продан втомилася тримати на собі «УДАР» Кличка

18:19

«Комбат» і МХАТ: терорист Прилєпін повідомив московським театралам, що на Донбасі живуть «хохли»

Статус України як головного військово-політичного союзника США вже у проекті

У Палаті представників Конгресу США представлено проект закону, що передбачає посилення підтримки суверенітету і територіальності цілісності України, розширення оборонної допомоги та надання нашій державі статусу головного військово-політичного союзника США.


Про це повідомило посольство України у США:

«Проект закону «Про надання підтримки Україні для захисту її незалежності, суверенітету і територіальної цілісності» спрямований на посилення обороноздатності нашої держави, у тому числі шляхом передачі озброєнь, продажу летальних оборонних засобів ЗСУ, а також зміцнення спроможностей України протистояти російським кібератакам. Перелік видів озброєнь, що можуть бути передані Україні, доповнюється протитанковими, протикорабельними та протиповітряними системами.

Законопроект передбачає можливість надання Україні статусу головного союзника США поза НАТО на період від часу набуття даним документом чинності до вступу нашої держави до Північноатлантичного альянсу. Такий статус може бути використаний для спрощення процедури передачі Україні оборонних засобів.

В проекті йдеться, що політика США повинна включати підтримку:

- суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також євроатлантичної та європейської інтеграції нашої держави;

- права народу України вільно визначати своє майбутнє та ухвалювати незалежні і суверенні рішення у сфері зовнішньої і безпекової політики, у тому числі щодо взаємовідносин з іншими країнами та міжнародними організаціями без втручання, залякування чи тиску з боку інших країн;

- права України на захист від російської агресії шляхом надання їй безпекової допомоги з боку США;

- подальшого утвердження демократичних цінностей в Україні, у тому числі шляхом зміцнення верховенства права, посилення прозорості та відповідальності у державному секторі, а також боротьби з корупцією.

Окрім цього, політика США має бути спрямована на:

- неприйняття будь-яких територіальних змін України, вчинених у силовий спосіб, у тому числі шляхом незаконного вторгнення РФ до Криму і Донбасу та окупації цих територій;

- засудження триваючого утримування російською стороною 24-х членів екіпажів суден українських ВМС, захоплених поблизу Керченської протоки;

- наполегливе спонукання РФ до повної імплементації Мінських домовленостей, підтримки розгортання на Донбасі міжнародних безпекових механізмів, гарантування безпечного повернення внутрішньо переміщених осіб та біженців.

Співавторами законопроекту виступили керівники Комітету із закордонних справ, конгресмен-демократ Еліот Енгель та республіканець Майкл Маккол, а також голова та співголова Підкомітету щодо Європи, Євразії, енергетики і довкілля даного Комітету, демократ Віліам Кітінг та республіканець Адам Кінзінгер», - вказується у повідомлені.


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

01 Июня 2019 12:04

 

 

Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує?

Запрошення на чергове засідання РНБО України (1)

Обрання членом РНБО врятованого їм міста (3)

Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (2)

Повного зібрання підручників юридичного вишу (1)

Червоного диплома юриста з золотими літерами (0)

Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (1)

Урочистого рукостискання від Зеленського (5)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 