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Луценко, якого забули запросити на засідання РНБО, образився – та й врятував ціле місто

Юрій Луценко – це така героїчна постать, що завжди про себе нагадає, особливо – у скрутні часи.


Яке відомо, учора генерального прокурора України Юрія Луценка не запросили на засідання Ради національної безпеки і оборони, хоча він офіційно не виключений з його складу.

«Судячи з фото учасників, на перше засідання РНБО за участю президента Зеленського були запрошені всі члени Ради нацбезпеки, крім генерального прокурора Юрія Луценка. Перевірила - зі складу РНБО не виключений», - написала прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган на своїй офіційній сторінці в соцмережі Фейсбук у п'ятницю ввечері, повідомив Інтерфакс-Україна.

«Сподіваюся, ця прикра помилка недосвідченого секретаря буде наступного разу виправлена», - підсумувала Сарган.

Проте, як повідомив сьогодні сам Луценко, он цими дрібницями не переймався, тому що рятував якесь місто. Яке – не каже.

А каже таке:

«Спільно з Нацполіцією вчора відбили чергову рейдерську атаку. Цього разу об‘єктом шахраїв, чорних нотаріусів та тітушок було 18 тисячне місто на Київщині. Бандити затримані, арешти на майно накладені».


"ОБКОМ"

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01 Июня 2019 13:08

 

 

Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує?

Запрошення на чергове засідання РНБО України (1)

Обрання членом РНБО врятованого їм міста (3)

Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (2)

Повного зібрання підручників юридичного вишу (1)

Червоного диплома юриста з золотими літерами (0)

Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (1)

Урочистого рукостискання від Зеленського (5)

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