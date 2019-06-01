Луценко, якого забули запросити на засідання РНБО, образився – та й врятував ціле місто

Юрій Луценко – це така героїчна постать, що завжди про себе нагадає, особливо – у скрутні часи.

Яке відомо, учора генерального прокурора України Юрія Луценка не запросили на засідання Ради національної безпеки і оборони, хоча він офіційно не виключений з його складу.

«Судячи з фото учасників, на перше засідання РНБО за участю президента Зеленського були запрошені всі члени Ради нацбезпеки, крім генерального прокурора Юрія Луценка. Перевірила - зі складу РНБО не виключений», - написала прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган на своїй офіційній сторінці в соцмережі Фейсбук у п'ятницю ввечері, повідомив Інтерфакс-Україна.

«Сподіваюся, ця прикра помилка недосвідченого секретаря буде наступного разу виправлена», - підсумувала Сарган.

Проте, як повідомив сьогодні сам Луценко, он цими дрібницями не переймався, тому що рятував якесь місто. Яке – не каже.

А каже таке:

«Спільно з Нацполіцією вчора відбили чергову рейдерську атаку. Цього разу об‘єктом шахраїв, чорних нотаріусів та тітушок було 18 тисячне місто на Київщині. Бандити затримані, арешти на майно накладені».