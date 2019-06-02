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Доба ООС: поранено одного нашого бійця, знищено двох бойовиків
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
У зведенні станом на 07:00 2 червня говориться:
«1 червня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню, з них два рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Усі випадки порушень режиму тиші відбулись в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Тут обстріли позицій Об'єднаних сил зафіксовано:
двічі поблизу населеного пункту НОВОСЕЛІВКА ДРУГА – з артилерійських систем калібру 122 мм та озброєння бойових машин піхоти;
біля населеного пункту ПІСКИ – з мінометів калібру 82 мм;
чотири рази поблизу села ПАВЛОПІЛЬ – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
тричі в районі населених пунктів КРАСНОГОРІВКА, ВОДЯНЕ і ПІЩЕВИК – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
двічі поблизу міста АВДІЇВКА – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
двічі біля населеного пункту ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поблизу населеного пункту ОПИТНЕ – зі стрілецької зброї.
Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, 01 червня двох окупантів було знищено, ще двох – поранено.
Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» противник з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї обстріляв українських захисників поблизу населеного пункту ГНУТОВЕ.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ» ворог обстріляв наші позиції поблизу населеного пункту НОВГОРОДСЬКЕ з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються».
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