Доба ООС: поранено одного нашого бійця, знищено двох бойовиків Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 2 червня говориться: «1 червня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню, з них два рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Усі випадки порушень режиму тиші відбулись в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». Тут обстріли позицій Об'єднаних сил зафіксовано: двічі поблизу населеного пункту НОВОСЕЛІВКА ДРУГА – з артилерійських систем калібру 122 мм та озброєння бойових машин піхоти; біля населеного пункту ПІСКИ – з мінометів калібру 82 мм; чотири рази поблизу села ПАВЛОПІЛЬ – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; тричі в районі населених пунктів КРАСНОГОРІВКА, ВОДЯНЕ і ПІЩЕВИК – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; двічі поблизу міста АВДІЇВКА – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; двічі біля населеного пункту ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу населеного пункту ОПИТНЕ – зі стрілецької зброї. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, 01 червня двох окупантів було знищено, ще двох – поранено. Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил. В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» противник з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї обстріляв українських захисників поблизу населеного пункту ГНУТОВЕ. В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ» ворог обстріляв наші позиції поблизу населеного пункту НОВГОРОДСЬКЕ з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються».

"ОБКОМ" Версия для печати 02 Июня 2019 07:31 Опубликовать Tweet





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