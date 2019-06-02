 

02 июня

10:46

Священики бідкаються: Філарет викликає – що робити, куди йти?

09:12

«Почути голос ОРДО» неможливо: там вже змінили свої вимоги до Зеленського (фото)

07:31

Доба ООС: поранено одного нашого бійця, знищено двох бойовиків

01 июня

16:37

Зеленський роздув штат чиновників своєї адміністрації

13:08

Луценко, якого забули запросити на засідання РНБО, образився – та й врятував ціле місто

12:04

Статус України як головного військово-політичного союзника США вже у проекті

10:59

CША показали, що буде з тими, хто допомагає «Газпрому» тягнути трубу в обхід України

07:47

У Кремлі пояснили, чому їм так складно з Україною: то один президент, то інший, то новий

07:25

Доба ООС: поранено ще двох наших військових

31 мая

21:33

Тимошенко і Тарута пішли «новим курсом» у прем’єри

19:50

На сайті Зеленського з’явилась петиція про призначення Медведчука послом до Північної Кореї

19:20

Уляна Супрун розповіла, як вживати канабіс: «забивати косяк» зовсім не обов’язково

18:04

Зеленський пообіцяв за два тижні ухвалити рішення щодо енергобезпеки

17:49

Рубан прийшов до суду, Савченко теж - суд не відбувся

17:33

Зеленський звільнив голову Держприкордонслужби

16:11

Замість посла Йванович американці прислали жінку з майже королівським прізвищем (фото)

15:53

Далі – без Стеця: Зеленський затвердив склад РНБО

15:03

Порошенко остаточно «розблокувався» і очолив свою європартію

14:00

Спікер Ради пообіцяв ЗЕ!Команді: «Земля під вами буде горіти!»

13:18

Зеленський дав НАБУ і САП 3 місяці

12:57

Головним спонсором «Оплати за життя» Рабіновича-Медведчука виявився Медведчук

12:19

«Поле чудес» у Верховному Суді: хто отримає коробку від «Золотого ключика»?

11:55

Екс-менеджер Ахметова на шляху до своєї мети – приватизувати «Укрпошту» - дійшов аж до Китаю

10:35

Гордону випала «честь» очолити штаб політичної «сили» генерала Смешка

09:41

Фільм про Стуса готовий. Що там сталося з Медведчуком – побачимо восени

09:20

«Ви думаєте, Путін - маніяк? Він розумна людина з імперськими амбіціями!» - партнер Зеленського вважає, що мовний закон треба скасувати, а мовні квоти - переглянути

08:22

Питання конституційності указу Зеленського про розпуск Ради КС почне вивчати у вівторок

07:31

Дoба ООС: поранено двох наших військових

30 мая

21:47

Голосування за кандидатів до Ради громадського контролю при НАБУ завершено

21:22

Вакарчук розмірковує, як легалізувати кнопкодавство в Раді

«Почути голос ОРДО» неможливо: там вже змінили свої вимоги до Зеленського (фото)

На «порядку денному» вже не «автономія», а «особливий статус», пенсії, Росія.


За декілька днів вимоги акції «ЗеленскийПризнайВыборДонбасса», що її розкручують бойовики ОРДО та ОРЛО зазнала змін, а саме: в «ДНР» вже примушують народ просити у Зеленського не автономію, а «особливий статус».

Про це розповідає Остров (далі – мовою видання):

«Требование предоставления оккупированному Донбассу автономного статуса исчезло из инспирированного властью «ДНР» обращения местных жителей к Зеленскому. Это следует из сравнительного анализа старого и нового текстов на сайте, специально созданном для имитации всенародной поддержки акции «ЗеленскийПризнайВыборДонбасса».

Первоначально участники импровизированного флешмоба требовали амнистии для всех участников конфликта, восстановления выплаты пенсий, свободного использования русского языка, сохранения в качестве защитников незаконных вооруженных формирований и так далее. Главным же пунктом, объединяющим все вышесказанное, был призыв к Владимиру Зеленскому представить оккупированным территориям широкую автономию.

В настоящее время текст поменялся: требование автономии исчезло, а вместо него участникам акции было велено просить у президента Украины особый статус для Донбасса.

Вероятно, по мнению авторов этого пропагандистского мероприятия, «особый статус» дает оккупированному Донбассу больше свободы нежели «автономия». Не случайно в новой версии обращения среди требований к Зеленскому появилось требование разрешить ОРДЛО «интегрироваться в Россию».

Было:

Стало:

Как сообщалось ранее, оккупационные врасти «ДНР» разместили в социальной сети ролик горловской школьницы, которая якобы по собственной инициативе обратилась к Владимиру Зеленскому с просьбой прекратить войну на Донбассе путем предоставления ОРДЛО «автономию языковую и экономическую», «право на собственную милицию», возобновления выплаты пенсий и так далее.

В поддержку этого обращения стали появляться аналогичные ролики, а затем был создан специальный сайт, на котором все желающие голосуют за идею «широкой автономии для Донбасса2. Данный проект был одобрен рядом руководителей «ДНР» и представителей оккупационных СМИ.

Населению оккупированных территорий план возвращения в состав Украины представляется как реализация Минских соглашений. Якобы согласно этим соглашениям Донбасс окончательно отделяется от Украины и получает реальную возможность присоединения к России.

На самом деле Минские договоренности, прежде всего, предусматривают восстановление территориальной целостности Украины путем предоставления временно оккупированным территориям Донбасса статуса «районов с особым порядком местного самоуправления». Ни о какой «автономии» или «особом статусе» речи не ведется. Под всеми документами, подписанными в Минске, стоят подписи, в том числе, и марионеточных правителей «ДНР/ЛНР». При этом такие понятия как «ДНР» или «ЛНР», как и наименования каких-либо должностей «глав республик», в «минских документах» не фигурируют вовсе».


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

02 Июня 2019 09:12

 

 

Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує?

Запрошення на чергове засідання РНБО України (1)

Обрання членом РНБО врятованого їм міста (4)

Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (2)

Повного зібрання підручників юридичного вишу (3)

Червоного диплома юриста з золотими літерами (0)

Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (3)

Урочистого рукостискання від Зеленського (6)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 