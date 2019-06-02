«Почути голос ОРДО» неможливо: там вже змінили свої вимоги до Зеленського (фото)

На «порядку денному» вже не «автономія», а «особливий статус», пенсії, Росія.

За декілька днів вимоги акції «ЗеленскийПризнайВыборДонбасса», що її розкручують бойовики ОРДО та ОРЛО зазнала змін, а саме: в «ДНР» вже примушують народ просити у Зеленського не автономію, а «особливий статус».

Про це розповідає Остров (далі – мовою видання):

«Требование предоставления оккупированному Донбассу автономного статуса исчезло из инспирированного властью «ДНР» обращения местных жителей к Зеленскому. Это следует из сравнительного анализа старого и нового текстов на сайте, специально созданном для имитации всенародной поддержки акции «ЗеленскийПризнайВыборДонбасса».

Первоначально участники импровизированного флешмоба требовали амнистии для всех участников конфликта, восстановления выплаты пенсий, свободного использования русского языка, сохранения в качестве защитников незаконных вооруженных формирований и так далее. Главным же пунктом, объединяющим все вышесказанное, был призыв к Владимиру Зеленскому представить оккупированным территориям широкую автономию.

В настоящее время текст поменялся: требование автономии исчезло, а вместо него участникам акции было велено просить у президента Украины особый статус для Донбасса.

Вероятно, по мнению авторов этого пропагандистского мероприятия, «особый статус» дает оккупированному Донбассу больше свободы нежели «автономия». Не случайно в новой версии обращения среди требований к Зеленскому появилось требование разрешить ОРДЛО «интегрироваться в Россию».

Было:

Стало:

Как сообщалось ранее, оккупационные врасти «ДНР» разместили в социальной сети ролик горловской школьницы, которая якобы по собственной инициативе обратилась к Владимиру Зеленскому с просьбой прекратить войну на Донбассе путем предоставления ОРДЛО «автономию языковую и экономическую», «право на собственную милицию», возобновления выплаты пенсий и так далее.

В поддержку этого обращения стали появляться аналогичные ролики, а затем был создан специальный сайт, на котором все желающие голосуют за идею «широкой автономии для Донбасса2. Данный проект был одобрен рядом руководителей «ДНР» и представителей оккупационных СМИ.

Населению оккупированных территорий план возвращения в состав Украины представляется как реализация Минских соглашений. Якобы согласно этим соглашениям Донбасс окончательно отделяется от Украины и получает реальную возможность присоединения к России.

На самом деле Минские договоренности, прежде всего, предусматривают восстановление территориальной целостности Украины путем предоставления временно оккупированным территориям Донбасса статуса «районов с особым порядком местного самоуправления». Ни о какой «автономии» или «особом статусе» речи не ведется. Под всеми документами, подписанными в Минске, стоят подписи, в том числе, и марионеточных правителей «ДНР/ЛНР». При этом такие понятия как «ДНР» или «ЛНР», как и наименования каких-либо должностей «глав республик», в «минских документах» не фигурируют вовсе».