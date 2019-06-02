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Священики бідкаються: Філарет викликає – що робити, куди йти?

Зарано синод Вселенського патріархату з Філарета анафему зняв.


Епіскоп Православної церкви України Адріан (Кулик) відповів на питання священиків, яких Філарет намагається використати задля задоволення власних амбіцій.

У Facebook Адріан написав наступне:

«Мені телефонують священики-настоятелі Київських храмів, які досі (формально) під керівництвом колишнього Київського митрополита Філарета (Почесного Патріарха), із запитанням: «Владико, Філарет скликає всіх священиків Києва до себе на Пушкінську-36 у понеділок на 11 годину. Він буде вимагати (шантаж/залякування/погрози) від нас щоб ми підписали присягу на вірність УПЦ-КП і йому персонально як патріарху КП. Що нам робити?».

Я не даремно написав слово «формально» в дужках.

І зараз поясню чому:

На протязі травня, Філарет неодноразово заявляв публічно, перед ЗМІ і навіть Синоду ПЦУ, що УПЦ-КП було, є і буде і він патріарх УПЦ-КП.

Також, він неодноразово заявляв, що не визнає статуту ПЦУ, що Томос неправильний і Предстоятель також неправильний!!!

Також, він жалівся, що у нього були «ДОМОВЛЕННОСТІ», які не захотіли виконувати. По сутті цих «домовленостей», він планував обманути Вселенського патріарха, Об'єднавчий Собор (включно всіх делегатів-представників цього Собору), що ніби оберуть Предстоятеля одного, а по факту Предстоятелем мав лишитись він (Філарет). А обманули його (мені тут хочеться сміятись).

Так от! Підводячи підсумки, хочу звернути увагу на те, що Філарет ВЖЕ оголосив себе поза УПЦ/ПЦУ, він ВЖЕ оголосив свій оновлений/реанімований/активований «УПЦ-КП», і він не підкоряється ні рішенням Синоду УПЦ/ПЦУ, а якщо буде Архієрейський собор УПЦ/ПЦУ, то і його рішенню він, знову ж таки, не підкориться, якщо воно буде суперечити його баченню і переконанню.

Я не хочу критикувати минулий Синод УПЦ/ПЦУ у м’якості до таких відвертих розкольницько-бунтівних заяв Філарета, проте, де-факто, цей архієрей ВЖЕ відділився від УПЦ/ПЦУ і чітко працює над створенням своєї юрисдикції, яку він назве «УПЦ-КП».

Відповідаючи на запитання Київських отців-настоятелів - Що нам робити? - хочу сказати: Ви вже не маленькі діти і самі для себе, і для своєї пастви маєте вирішити, чи залишатися в канонічній і визнаній Українській Православній Церкві (ПЦУ), чи йти за компанію з професійним розкольником і бунтарем, який не впорався із власними пороками владолюбства і гордині, не дослухався до голосу соборного розуму Церкви, шляхом розколу і руйнування УПЦ/ПЦУ, заради вдоволення своїх владних амбіцій.

Кожен приймає рішення сам за себе і свою паству як відповідальний пастир.

І не говоріть пізніше, що нас обманули, нас залякували, нас змусили, що ми йому зобов’язані і ми не могли по іншому.

Для кожного пастиря, як і для кожної віруючої і люблячої Бога людини, має бути чітка ієрархія цінностей. Ми всі маємо розрізняти, що головне, а що другорядне і, ні в якому разі, не можна другорядне і головне міняти місцями. У даному випадку, кожен з нас має визначитись, що для нас головне. УПЦ/ПЦУ і її благо чи амбіції одного архієрея, який не справився зі своїм пороком гордині і владолюбства».

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"ОБКОМ"

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02 Июня 2019 10:46

 

 

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Урочистого рукостискання від Зеленського (6)

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