Метаморфози Матіоса: «Толік-тепловізор» вирішив стати «Толіком-відеороликом»

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос має намір у вівторок скликати нараду за участю керівництва Міністерства закордонних справ, Генерального штабу, Головного управління розвідки Міністерства оборони і Служби безпеки України.

І все - через відео у Youtube в якому Румунія нібито анексує українську частину Буковини після початку широкомасштабної війни Росії проти України. Цей ролик з’явився на Youtube ще тиждень тому, 26 травня, і до того моменту, як Матіос звернув на нього свою увагу, це відео проглянуло біля 5 тисяч відвідувачів Youtube, зараз – вже втричі більше.

Сьогодні Матіос написав у Facebook таке:

«Навіть «травоїдні» можуть захотіти стати «хижаками», якщо ми не захищатимемо свою Державу.

Довго писати не буду.

Інформую - буквально завтра особисто внесу до Єдиного реєстру досудових розслідувань дані про підготовку (зрозумілими але процесуально не встановленими особами) до вчинення особливо тяжких злочинів, що посягають на територіальну цілісність української держави.

У зв’язку з викладеними у статті доводами у вівторок проведу нараду з керівництвом МЗС, Генерального штабу та ГУР МОУ, Служби зовнішньої розвідки, а також виконуючим обов`язки голови СБУ.

Всі отримають законні доручення у межах кримінального провадження.

Українська Держава ( хай для когось ніби і слабка) - Є!

Ми будемо за неї боротися!» (кінець цитати).

Проте багато спостерігачів за Матіосом впевнені, що «Толік-тепловізор» вирішив стати «Толіком-відеороликом» лише тому, що «боротися» він буде лише за своє посаду. Якраз напередодні відкриття ролика на Youtube Матіос дав інтерв’ю каналу «112», лейтмотивом якого стало вже звичне, а саме: Матіос у відставку не піде.

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