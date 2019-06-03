Доба ООС: втрат серед наших військових немає

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Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 3 червня 2019 року говориться:

«2 червня збройні формування Російської Федерації п'ять разів порушили режим припинення вогню, з них тричі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник три рази разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

біля міста МАР'ЇНКА – з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем;

поблизу населеного пункту ПІСКИ – з мінометів калібру 82 мм;

поблизу села ГНУТОВЕ – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні два рази:

поблизу населеного пункту НОВГОРОДСЬКЕ – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

біля населеного пункту МАЙОРСЬК – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, 2 червня одного окупанта було знищено.

Від початку поточної доби ворог один раз з протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових гранатометів та зенітних установок ЗУ-23-2 обстріляв наші позиції поблизу населеного пункту КАМ'ЯНКА в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід».

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противник наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються».


"ОБКОМ"

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03 Июня 2019 07:11

 

 

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