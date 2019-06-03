Тимошенко згодна зі спікером РФ РФ щодо «чистого аркуша»

Лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила, що Україна має почати переговори з Росією з чистого аркушу, оскільки Мінські домовленості зайшли у глухий кут.

Про це вона сказала під час погоджувальної ради парламенту у понеділок, повідомляє Українська правда.

«Жодних дискусій не існує. Практично забуті люди. І тому я хочу звернути увагу на те, що, у тому числі спікер Думи країни, яка веде проти нас війну, сказала про це, треба починати переговори з чистого аркушу», - заявила Тимошенко.

Нагадаємо, минулого тижня спікер Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко заявила, що Москва готова «трудиться над восстановлением и нормализацией российско-украинских отношений с чистого листа» (див. Спікер РФ РФ пропонує повернути Україні Крим, покарати російських терористів за участь у війні на Донбасі, відшкодувати Україні збитки).