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03 июня
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13:51
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Прес-секретарем Зеленського стала Юлія Мендель (фото)
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13:37
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Кучма повертається до «Мінську»
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12:56
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Міносвіти оприлюднило нову редакцію правопису
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12:44
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Тимошенко згодна зі спікером РФ РФ щодо «чистого аркуша»
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12:23
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Зеленський хоче, щоб його друга з «Кварталу» народ поважав як голову СБУ
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10:48
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Сьогодні Зеленський виступить у дуеті з Кучмою
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08:24
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Україна vs РФ: сьогодні стартує cуд в Гаазі
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07:11
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Доба ООС: втрат серед наших військових немає
02 июня
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21:57
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Метаморфози Матіоса: «Толік-тепловізор» вирішив стати «Толіком-відеороликом»
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14:11
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У Харкові протестують проти з’їзду партії Труханова-«Гепи». Знесено пам’ятник Жукову (фото)
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10:46
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Священики бідкаються: Філарет викликає – що робити, куди йти?
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09:12
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«Почути голос ОРДО» неможливо: там вже змінили свої вимоги до Зеленського (фото)
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07:31
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Доба ООС: поранено одного нашого бійця, знищено двох бойовиків
01 июня
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16:37
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Зеленський роздув штат чиновників своєї адміністрації
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13:08
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Луценко, якого забули запросити на засідання РНБО, образився – та й врятував ціле місто
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12:04
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Статус України як головного військово-політичного союзника США вже у проекті
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10:59
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CША показали, що буде з тими, хто допомагає «Газпрому» тягнути трубу в обхід України
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07:47
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У Кремлі пояснили, чому їм так складно з Україною: то один президент, то інший, то новий
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07:25
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Доба ООС: поранено ще двох наших військових
31 мая
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21:33
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Тимошенко і Тарута пішли «новим курсом» у прем’єри
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19:50
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На сайті Зеленського з’явилась петиція про призначення Медведчука послом до Північної Кореї
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19:20
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Уляна Супрун розповіла, як вживати канабіс: «забивати косяк» зовсім не обов’язково
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18:04
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Зеленський пообіцяв за два тижні ухвалити рішення щодо енергобезпеки
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17:49
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Рубан прийшов до суду, Савченко теж - суд не відбувся
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17:33
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Зеленський звільнив голову Держприкордонслужби
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Замість посла Йванович американці прислали жінку з майже королівським прізвищем (фото)
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15:53
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Далі – без Стеця: Зеленський затвердив склад РНБО
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15:03
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Порошенко остаточно «розблокувався» і очолив свою європартію
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14:00
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Спікер Ради пообіцяв ЗЕ!Команді: «Земля під вами буде горіти!»
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13:18
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Зеленський дав НАБУ і САП 3 місяці
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Міносвіти оприлюднило нову редакцію правопису
З текстом нової редакції можна ознайомитися на сайті міністерства.
Як з «Українським правописом 2019», так й зі «Стислим оглядом основних змін у новій редакції «Українського правопису» (2019)» можна ознайомитися за цім посиланням.
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Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує?