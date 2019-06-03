 

03 июня

13:51

Прес-секретарем Зеленського стала Юлія Мендель (фото)

13:37

Кучма повертається до «Мінську»

12:56

Міносвіти оприлюднило нову редакцію правопису

12:44

Тимошенко згодна зі спікером РФ РФ щодо «чистого аркуша»

12:23

Зеленський хоче, щоб його друга з «Кварталу» народ поважав як голову СБУ

10:48

Сьогодні Зеленський виступить у дуеті з Кучмою

08:24

Україна vs РФ: сьогодні стартує cуд в Гаазі

07:11

Доба ООС: втрат серед наших військових немає

02 июня

21:57

Метаморфози Матіоса: «Толік-тепловізор» вирішив стати «Толіком-відеороликом»

14:11

У Харкові протестують проти з’їзду партії Труханова-«Гепи». Знесено пам’ятник Жукову (фото)

10:46

Священики бідкаються: Філарет викликає – що робити, куди йти?

09:12

«Почути голос ОРДО» неможливо: там вже змінили свої вимоги до Зеленського (фото)

07:31

Доба ООС: поранено одного нашого бійця, знищено двох бойовиків

01 июня

16:37

Зеленський роздув штат чиновників своєї адміністрації

13:08

Луценко, якого забули запросити на засідання РНБО, образився – та й врятував ціле місто

12:04

Статус України як головного військово-політичного союзника США вже у проекті

10:59

CША показали, що буде з тими, хто допомагає «Газпрому» тягнути трубу в обхід України

07:47

У Кремлі пояснили, чому їм так складно з Україною: то один президент, то інший, то новий

07:25

Доба ООС: поранено ще двох наших військових

31 мая

21:33

Тимошенко і Тарута пішли «новим курсом» у прем’єри

19:50

На сайті Зеленського з’явилась петиція про призначення Медведчука послом до Північної Кореї

19:20

Уляна Супрун розповіла, як вживати канабіс: «забивати косяк» зовсім не обов’язково

18:04

Зеленський пообіцяв за два тижні ухвалити рішення щодо енергобезпеки

17:49

Рубан прийшов до суду, Савченко теж - суд не відбувся

17:33

Зеленський звільнив голову Держприкордонслужби

16:11

Замість посла Йванович американці прислали жінку з майже королівським прізвищем (фото)

15:53

Далі – без Стеця: Зеленський затвердив склад РНБО

15:03

Порошенко остаточно «розблокувався» і очолив свою європартію

14:00

Спікер Ради пообіцяв ЗЕ!Команді: «Земля під вами буде горіти!»

13:18

Зеленський дав НАБУ і САП 3 місяці

Міносвіти оприлюднило нову редакцію правопису

З текстом нової редакції можна ознайомитися на сайті міністерства.


Як з «Українським правописом 2019», так й зі «Стислим оглядом основних змін у новій редакції «Українського правопису» (2019)» можна ознайомитися за цім посиланням.


"ОБКОМ"

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03 Июня 2019 12:56

 

 

Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує?

Запрошення на чергове засідання РНБО України (1)

Обрання членом РНБО врятованого їм міста (4)

Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (2)

Повного зібрання підручників юридичного вишу (7)

Червоного диплома юриста з золотими літерами (0)

Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (9)

Урочистого рукостискання від Зеленського (7)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 