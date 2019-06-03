Прес-секретарем Зеленського стала Юлія Мендель (фото)

Сьогодні вийшов відповідній указ.

«УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №350/2019

Про призначення Ю.Мендель Прес-секретарем Президента України

Призначити МЕНДЕЛЬ Юлію Володимирівну Прес-секретарем Президента України.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

3 червня 2019 року»

Про Юлію Мендель розповіло видання theБабель:

«Як відомо, 30 квітня Зеленський оголосив конкурс на посаду прес-секретаря. Від кандидатів вимагали знати щонайменше три мови, мати досвід у журналістиці або публічній сфері та, за необхідності, працювати «24/7». Юлія Мендель до конкурсу принаймні один раз спілкувалася з Зеленським — під час його закритої зустрічі з представниками іноземних ЗМІ, і навіть зробила спільне фото.

Юлії Мендель 32 роки. Вона народилася в Херсоні, навчалася журналістиці в Києві. У різний час працювала на телеканалах ICTV, «Еспрессо-ТВ» та «Інтері». Кілька років як журналіст співпрацює з The New York Times. Писала для українського Forbes і американського Politico.

У 2016-му Мендель стала героїнею новин про сексуальні домагання. На своїй сторінці у Facebook вона написала про непристойні коментарі на її адресу від незнайомого чоловіка. Цей пост зібрав сотні коментарів і викликав бурхливу дискусію про те, чи варто про такі випадки розповідати публічно.

Серед Facebook-друзів журналістки — колеги з різних видань і телеканалів, політики та громадські активісти. «Товаришує» вона й з заступником голови Адміністрації президента, в минулому сценаристом «Студії «Квартал-95» Юрієм Костюком і відомим технологом Микитою Потураєвим. Він консультував «ЗеКоманду» під час передвиборчої кампанії».