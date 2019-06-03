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Поранений поліцейськими хлопчик помер у лікарні

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18:22

Саакашвілі зайнявся улюбленою справою – агітувати на виборах до Ради за діючу владу

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Місце Ірини Геращенко у ТКГ займе екс-омбудсмен Лутковська

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Кучма повертається до «Мінську»

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12:23

Зеленський хоче, щоб його друга з «Кварталу» народ поважав як голову СБУ

10:48

Сьогодні Зеленський виступить у дуеті з Кучмою

08:24

Україна vs РФ: сьогодні стартує cуд в Гаазі

07:11

Доба ООС: втрат серед наших військових немає

02 июня

21:57

Метаморфози Матіоса: «Толік-тепловізор» вирішив стати «Толіком-відеороликом»

14:11

У Харкові протестують проти з’їзду партії Труханова-«Гепи». Знесено пам’ятник Жукову (фото)

10:46

Священики бідкаються: Філарет викликає – що робити, куди йти?

09:12

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07:31

Доба ООС: поранено одного нашого бійця, знищено двох бойовиків

01 июня

16:37

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Статус України як головного військово-політичного союзника США вже у проекті

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CША показали, що буде з тими, хто допомагає «Газпрому» тягнути трубу в обхід України

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У Кремлі пояснили, чому їм так складно з Україною: то один президент, то інший, то новий

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31 мая

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Тимошенко і Тарута пішли «новим курсом» у прем’єри

19:50

На сайті Зеленського з’явилась петиція про призначення Медведчука послом до Північної Кореї

19:20

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Нова прес-секретар Зеленського пояснила, чого хотів Пінчук 4 дня тому

Тільки сьогодні Юлія Мендель отримала посаду, а вже у курсі подій минулого тижня.


Олігарх Віктор Пінчук відвідував Адміністрацію президента разом з екс-президентом Леонідом Кучмою для консультацій з приводу його призначення представником України в Тристоронній контактній групі. Про це на брифінгу 3 червня повідомила прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель, пише Українська правда.

«Він дійсно приїжджав до Адміністрації президента 31 травня. Він приїжджав із другим президентом України Леонідом Кучмою, який зустрічався з президентом Зеленським, щоб обговорити ту посаду, яку сьогодні йому було запропоновано - очолити ТКГ і представляти Україну», - сказала вона.

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Прес-секретарем Зеленського стала Юлія Мендель (фото)


"ОБКОМ"

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03 Июня 2019 16:51

 

 

Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує?

Запрошення на чергове засідання РНБО України (1)

Обрання членом РНБО врятованого їм міста (4)

Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (2)

Повного зібрання підручників юридичного вишу (9)

Червоного диплома юриста з золотими літерами (0)

Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (9)

Урочистого рукостискання від Зеленського (7)

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