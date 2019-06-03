Нова прес-секретар Зеленського пояснила, чого хотів Пінчук 4 дня тому

Тільки сьогодні Юлія Мендель отримала посаду, а вже у курсі подій минулого тижня.

Олігарх Віктор Пінчук відвідував Адміністрацію президента разом з екс-президентом Леонідом Кучмою для консультацій з приводу його призначення представником України в Тристоронній контактній групі. Про це на брифінгу 3 червня повідомила прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель, пише Українська правда.

«Він дійсно приїжджав до Адміністрації президента 31 травня. Він приїжджав із другим президентом України Леонідом Кучмою, який зустрічався з президентом Зеленським, щоб обговорити ту посаду, яку сьогодні йому було запропоновано - очолити ТКГ і представляти Україну», - сказала вона.

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