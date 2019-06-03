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Місце Ірини Геращенко у ТКГ займе екс-омбудсмен Лутковська

Перший віце-спікер Верховної ради України Ірина Геращенко повідомила,, що колишній уповноважений Ради з прав людини Валерія Лутковська увійде до складу Тристоронньої контактної групи (ТКГ) на переговорах у Мінську.


Про це Геращенко написала у своєму Facebook:

«Мінська група залишається практично в тому складі, в якому працювала попередні 4 роки. Це тільки підтверджує факт, що реальних переговорників, здатних вести важкий діалог з РФ і міжнародними партнерами - в країні дуже і дуже мало. Плюс самі переговори в Мінську настільки непрості і специфічні, що там треба мати зуби, вигризати український інтерес, зберігаючи при цьому інституційну пам‘ять. Той факт, що новий президент залишив переговорну команду без змін ( я сама написала заяву про відставку, як член команди Порошенка, але передала всю інформацію про заручників новій команді), тільки підтверджує, що П. Порошенко в свій час визначив сильну професійну групу, яка боролася за Україну.

АП інформує, що сьогодні на зустрічі з перепризначеним головою ТКГ Л. Кучмою, окрім всіх попередніх учасників 4 підгруп (О. Моциком, І. Веремієм, М. Бондарем), була присутня Валерія Лутковська. Вона була присутня й кілька днів тому на зустрічі нашої гуманітарної групи з президентом Зеленським. Наскільки я розумію, якраз вестиме гуманітарний блок, питання звільнення заручників. Я вітаю це призначення, пані Лутковська як омбудсмен була свого часу нами залучена як експерт до групи, ми разом працювали над верифікацією ув‘язнених і готували останні звільнення. Вона професіонал і я щиро бажаю мінській групі і їй особисто удачі. Особливо в питаннях безпеки і розблокування питання звільнення заручників».


"ОБКОМ"

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03 Июня 2019 17:10

 

 

Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує?

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АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 