Саакашвілі зайнявся улюбленою справою – агітувати на виборах до Ради за діючу владу

Таким чином він віддячив у 2015 році за українське громадянство тодішньому президенту, так він робить і зараз.

Сьогодні Саакашвілі написав у Facebook:

«Обговорюємо з представниками всіх регіонів Руху Нових Сил питання ставлення і підходів до парламентських виборів.

Моя позиція: Ми повинні підтримати президента Зеленського і з іншого боку повинні допомогти багатьом порядним людям прийти до влади».

Нагадаємо, влітку 2015 року голова Одеської ОДА Саакашвілі приїхав аж до Чернігова – щоб підтримати висуванця від «Блоку Петра Порошенка» Сергія Березенка на «проміжних» виборах до Верховної Ради.

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