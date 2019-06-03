 

03 июня

20:09

Поранений поліцейськими хлопчик помер у лікарні

19:09

ЦВК зареєструвала ще 11 кандидатів у нардепи, майже половина з яких – чинні нардепи

18:56

Справу поліцейських, які стріляли по дитині, розгляне Голосіївський суд столиці

18:22

Саакашвілі зайнявся улюбленою справою – агітувати на виборах до Ради за діючу владу

17:10

Місце Ірини Геращенко у ТКГ займе екс-омбудсмен Лутковська

16:51

Нова прес-секретар Зеленського пояснила, чого хотів Пінчук 4 дня тому

15:07

ГПУ почала розслідування відносно директора ДБР

13:51

Прес-секретарем Зеленського стала Юлія Мендель (фото)

13:37

Кучма повертається до «Мінську»

12:56

Міносвіти оприлюднило нову редакцію правопису

12:44

Тимошенко згодна зі спікером РФ РФ щодо «чистого аркуша»

12:23

Зеленський хоче, щоб його друга з «Кварталу» народ поважав як голову СБУ

10:48

Сьогодні Зеленський виступить у дуеті з Кучмою

08:24

Україна vs РФ: сьогодні стартує cуд в Гаазі

07:11

Доба ООС: втрат серед наших військових немає

02 июня

21:57

Метаморфози Матіоса: «Толік-тепловізор» вирішив стати «Толіком-відеороликом»

14:11

У Харкові протестують проти з’їзду партії Труханова-«Гепи». Знесено пам’ятник Жукову (фото)

10:46

Священики бідкаються: Філарет викликає – що робити, куди йти?

09:12

«Почути голос ОРДО» неможливо: там вже змінили свої вимоги до Зеленського (фото)

07:31

Доба ООС: поранено одного нашого бійця, знищено двох бойовиків

01 июня

16:37

Зеленський роздув штат чиновників своєї адміністрації

13:08

Луценко, якого забули запросити на засідання РНБО, образився – та й врятував ціле місто

12:04

Статус України як головного військово-політичного союзника США вже у проекті

10:59

CША показали, що буде з тими, хто допомагає «Газпрому» тягнути трубу в обхід України

07:47

У Кремлі пояснили, чому їм так складно з Україною: то один президент, то інший, то новий

07:25

Доба ООС: поранено ще двох наших військових

31 мая

21:33

Тимошенко і Тарута пішли «новим курсом» у прем’єри

19:50

На сайті Зеленського з’явилась петиція про призначення Медведчука послом до Північної Кореї

19:20

Уляна Супрун розповіла, як вживати канабіс: «забивати косяк» зовсім не обов’язково

18:04

Зеленський пообіцяв за два тижні ухвалити рішення щодо енергобезпеки

Справу поліцейських, які стріляли по дитині, розгляне Голосіївський суд столиці

Клопотання про застосування запобіжних заходів щодо працівників Переяслав-Хмельницького відділу поліції в Київській області, які підозрюються в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень 5-річному хлопчику, надійшли в Голосіївський районний суд Києва.


Прес-служба суду зазначає, що офіційна інформація про результати здійснення авторозподілу зазначених клопотань і ухвали слідчого судді стане відомою тільки завтра, 4 червня. Це пов'язано з принципами використання автоматизованої системи документообігу в Голосіївському районному суді міста Києва. Зокрема, розподіл судових справ здійснюється з понеділка по четвер з 09:00 до 17:00. Зазначені постанови надійшли в суд у 17:22.

Нагадаємо, 31 травня п'яні співробітники патрульної поліції в місті Переяслав-Хмельницький вирішили постріляти по металевим банкам. В результаті стрілянини вони потрапили у 5-річного хлопчика, який в цей час знаходився на дитячому майданчику неподалік від будинку, де поліцейські стріляли. Дитина отримала важкі тілесні ушкодження та була госпіталізована.

За процесуального керівництва прокуратури Київської області двом поліцейським повідомлено про підозру.

Сьогодні головний лікар Київського міського центру нейрохірургії Олександр Гончарук під час брифінгу заявив, що стан хлопчика вкрай важкий.


РБК-Україна

Версия для печати  Версия для печати

03 Июня 2019 18:56

 

 

Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує?

Запрошення на чергове засідання РНБО України (1)

Обрання членом РНБО врятованого їм міста (4)

Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (2)

Повного зібрання підручників юридичного вишу (9)

Червоного диплома юриста з золотими літерами (0)

Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (9)

Урочистого рукостискання від Зеленського (7)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 