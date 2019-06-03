Справу поліцейських, які стріляли по дитині, розгляне Голосіївський суд столиці

Клопотання про застосування запобіжних заходів щодо працівників Переяслав-Хмельницького відділу поліції в Київській області, які підозрюються в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень 5-річному хлопчику, надійшли в Голосіївський районний суд Києва.

Прес-служба суду зазначає, що офіційна інформація про результати здійснення авторозподілу зазначених клопотань і ухвали слідчого судді стане відомою тільки завтра, 4 червня. Це пов'язано з принципами використання автоматизованої системи документообігу в Голосіївському районному суді міста Києва. Зокрема, розподіл судових справ здійснюється з понеділка по четвер з 09:00 до 17:00. Зазначені постанови надійшли в суд у 17:22.

Нагадаємо, 31 травня п'яні співробітники патрульної поліції в місті Переяслав-Хмельницький вирішили постріляти по металевим банкам. В результаті стрілянини вони потрапили у 5-річного хлопчика, який в цей час знаходився на дитячому майданчику неподалік від будинку, де поліцейські стріляли. Дитина отримала важкі тілесні ушкодження та була госпіталізована.

За процесуального керівництва прокуратури Київської області двом поліцейським повідомлено про підозру.

Сьогодні головний лікар Київського міського центру нейрохірургії Олександр Гончарук під час брифінгу заявив, що стан хлопчика вкрай важкий.