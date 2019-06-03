ЦВК зареєструвала ще 11 кандидатів у нардепи, майже половина з яких – чинні нардепи

Центральна виборча комісія у понеділок, 3 червня, зареєструвала 11 кандидатів-самовисуванців у народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах до Верховної Ради 21 липня.

Як повідомила прес-служба ЦВК, комісія зареєструвала кандидатів: Клопотовського - в одномандатному виборчому окрузі №16, Єфіменка - в окрузі №27, Шпенова - в окрузі №37, Сольвара - в окрузі №91, Жукотанського - в окрузі №93, Лучкова - в окрузі №100, Фельдмана - в окрузі №174, Хланя - в окрузі №185, Дубовика - в окрузі №191, Ничипоренка - в окрузі №199, Хілька - в окрузі №219.

Серед названих кандидатів є народні депутати Верховної Ради восьмого скликання: Руслан Сольвар (обраний до парламенту 8-го скликання в окрузі №91, входить до складу фракції «Блок Петра Порошенка»), Олександр Фельдман (округ №174, група «Воля народу»), Дмитро Шпенов (округ №37, входить до фракції «Опозиційний блок»), Сергій Хлань (округ №185, входить до складу фракції «БПП»), Валентин Ничипоренко (округ №199, позафракційний).

«Отже, станом на 3 червня комісія зареєструвала 21 кандидата в народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах у порядку самовисування», - йдеться в повідомленні прес-служби ЦВК.