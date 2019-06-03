Поранений поліцейськими хлопчик помер у лікарні

У Київському міському центрі дитячої нейрохірургії помер 5-річний хлопчик, якого у Переяслав-Хмельницькому поранили патрульні поліцейські.

Про це Українській правді повідомила речник генпрокурора Лариса Сарган.

За її словами, зараз правоохоронцям готують нову підозру з перекваліфікацією на ч.2 ст.115 (умисне вбивство).

«Підозри будуть вручені в суді зранку о 9:00, де їм обиратиметься запобіжний захід. Прокуратура наполягатиме на триманні під вартою», - розповіла Сарган.

Нагадаємо:

1 червня ДБР повідомило, що його слідчі розслідують кримінальне провадження за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень працівниками Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області 5-річному хлопчику.

В ніч на неділю голова Нацполіції Сергій Князєв повідомив, що двоє підозрюваних поліцейських затримані поліцією в порядку статті 208 КПК.

Двом працівникам патрульної поліції Переяслав-Хмельницького Київської області, які поцілили в дитину з вогнепальної зброї, повідомлено про підозру.