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Поранений поліцейськими хлопчик помер у лікарні

У Київському міському центрі дитячої нейрохірургії помер 5-річний хлопчик, якого у Переяслав-Хмельницькому поранили патрульні поліцейські.


Про це Українській правді повідомила речник генпрокурора Лариса Сарган.

За її словами, зараз правоохоронцям готують нову підозру з перекваліфікацією на ч.2 ст.115 (умисне вбивство).

«Підозри будуть вручені в суді зранку о 9:00, де їм обиратиметься запобіжний захід. Прокуратура наполягатиме на триманні під вартою», - розповіла Сарган.

Нагадаємо:

1 червня ДБР повідомило, що його слідчі розслідують кримінальне провадження за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень працівниками Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області 5-річному хлопчику.

В ніч на неділю голова Нацполіції Сергій Князєв повідомив, що двоє підозрюваних поліцейських затримані поліцією в порядку статті 208 КПК.

Двом працівникам патрульної поліції Переяслав-Хмельницького Київської області, які поцілили в дитину з вогнепальної зброї, повідомлено про підозру.


"ОБКОМ"

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03 Июня 2019 20:09

 

 

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