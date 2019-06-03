Організатор нападу на Гандзюк погодився на 6 з половиною років і визнав себе винним

Організатор нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк Сергій Торбін визнав себе винним і пішов на угоду зі слідством.

Засідання Покровського районного суді Дніпропетровської області під головуванням Олени Чорної транслювалося на порталі Судова влада України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

У засіданні взяли участь двоє прокурорів, потерпілий - батько загиблої Віктор Гандзюк, його представник, обвинувачені в організованому нападі Микита Грабчук, Володимир Васянович, В’ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов і Сергій Торбін та четверо їхніх адвокатів, а також адвокати голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера.

Торбін визнав себе винним за ч.4,5 ст.27, ч.2 ст.28 та ч.2.ст.121 Кримінального кодексу України і погодився на покарання у вигляді 6 років і 6 місяців позбавлення волі згідно зі ст.69 Кримінального процесуального кодексу України.

Розгляд угод решти обвинувачуваних триває.

Верховний суд 16 травня передав справу щодо обвинувачуваних у нападі на Катерину Гандзюк з Херсонського міського суду Херсонської області до Покровського районного суду Дніпропетровської області, за місцем прописки трьох із п'яти обвинувачених.

31 липня 2018 року активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку у Херсоні. Гандзюк перенесла декілька операцій, але 4 листопада 2018 року померла.

За підозрою у причетності до її вбивства були затримані п'ятеро людей: Микита Грабчук, Володимир Васянович, В’ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов і Сергій Торбін, а 12 листопада стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. У ніч проти 15 лютого суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 2 млн 497 тисяч 300 гривень. Заставу вніс адвокат Мангера.

25 квітня стало відомо, що підозру Мангеру змінили - на «замовлення завдання тілесних ушкоджень».

7 травня Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо п'ятьох осіб, яких підозрюють у нападі на Гандзюк.