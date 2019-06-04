 

04 июня

07:53

Керівник поліції Київської області пішов у відставку і проситься у зону ООС

07:29

Дoбa ООС: без втрат

03 июня

21:38

Організатор нападу на Гандзюк погодився на 6 з половиною років і визнав себе винним

20:09

Поранений поліцейськими хлопчик помер у лікарні

19:09

ЦВК зареєструвала ще 11 кандидатів у нардепи, майже половина з яких – чинні нардепи

18:56

Справу поліцейських, які стріляли по дитині, розгляне Голосіївський суд столиці

18:22

Саакашвілі зайнявся улюбленою справою – агітувати на виборах до Ради за діючу владу

17:10

Місце Ірини Геращенко у ТКГ займе екс-омбудсмен Лутковська

16:51

Нова прес-секретар Зеленського пояснила, чого хотів Пінчук 4 дня тому

15:07

ГПУ почала розслідування відносно директора ДБР

13:51

Прес-секретарем Зеленського стала Юлія Мендель (фото)

13:37

Кучма повертається до «Мінську»

12:56

Міносвіти оприлюднило нову редакцію правопису

12:44

Тимошенко згодна зі спікером РФ РФ щодо «чистого аркуша»

12:23

Зеленський хоче, щоб його друга з «Кварталу» народ поважав як голову СБУ

10:48

Сьогодні Зеленський виступить у дуеті з Кучмою

08:24

Україна vs РФ: сьогодні стартує cуд в Гаазі

07:11

Доба ООС: втрат серед наших військових немає

02 июня

21:57

Метаморфози Матіоса: «Толік-тепловізор» вирішив стати «Толіком-відеороликом»

14:11

У Харкові протестують проти з’їзду партії Труханова-«Гепи». Знесено пам’ятник Жукову (фото)

10:46

Священики бідкаються: Філарет викликає – що робити, куди йти?

09:12

«Почути голос ОРДО» неможливо: там вже змінили свої вимоги до Зеленського (фото)

07:31

Доба ООС: поранено одного нашого бійця, знищено двох бойовиків

01 июня

16:37

Зеленський роздув штат чиновників своєї адміністрації

13:08

Луценко, якого забули запросити на засідання РНБО, образився – та й врятував ціле місто

12:04

Статус України як головного військово-політичного союзника США вже у проекті

10:59

CША показали, що буде з тими, хто допомагає «Газпрому» тягнути трубу в обхід України

07:47

У Кремлі пояснили, чому їм так складно з Україною: то один президент, то інший, то новий

07:25

Доба ООС: поранено ще двох наших військових

31 мая

21:33

Тимошенко і Тарута пішли «новим курсом» у прем’єри

Дoбa ООС: без втрат

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 4 червня говориться:

«3 червня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню, з них шість разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібрів 120 мм та 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, зенітних установок, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 11 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

тричі поблизу населеного пункту НОВОСЕЛІВКА ДРУГА – з мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

в районі населеного пункту ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ – з мінометів калібрів 120 мм і 82 мм;

поблизу міста АВДІЇВКА – з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів;

в районі населеного пункту КАМ'ЯНКА – з протитанкових ракетних комплексів, зенітних установок ЗУ-23-2 та станкових протитанкових гранатометів;

тричі поблизу населеного пункту ПІСКИ – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

в районі населеного пункту НОВОТРОЇЦЬКЕ – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

поблизу села ВОДЯНЕ – з автоматичних станкових гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні два рази:

поблизу міста ПОПАСНА – з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

в районі населеного пункту НОВОЗВАНІВКА – з мінометів калібру 82 мм, озброєння бойових машин піхоти та гранатометів різних систем.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, 3 червня одного окупанта було поранено.

Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв наші позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід»:

поблизу міста АВДІЇВКА – з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

в районі населеного пункту ОПИТНЕ – зі станкових протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються».


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

04 Июня 2019 07:29

 

 

Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує?

Запрошення на чергове засідання РНБО України (1)

Обрання членом РНБО врятованого їм міста (4)

Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (2)

Повного зібрання підручників юридичного вишу (10)

Червоного диплома юриста з золотими літерами (0)

Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (9)

Урочистого рукостискання від Зеленського (7)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 