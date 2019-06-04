Дoбa ООС: без втрат Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 4 червня говориться: «3 червня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню, з них шість разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібрів 120 мм та 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, зенітних установок, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 11 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: тричі поблизу населеного пункту НОВОСЕЛІВКА ДРУГА – з мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; в районі населеного пункту ВЕРХНЬОТОРЕЦЬКЕ – з мінометів калібрів 120 мм і 82 мм; поблизу міста АВДІЇВКА – з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів; в районі населеного пункту КАМ'ЯНКА – з протитанкових ракетних комплексів, зенітних установок ЗУ-23-2 та станкових протитанкових гранатометів; тричі поблизу населеного пункту ПІСКИ – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; в районі населеного пункту НОВОТРОЇЦЬКЕ – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; поблизу села ВОДЯНЕ – з автоматичних станкових гранатометів. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні два рази: поблизу міста ПОПАСНА – з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; в районі населеного пункту НОВОЗВАНІВКА – з мінометів калібру 82 мм, озброєння бойових машин піхоти та гранатометів різних систем. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки, 3 червня одного окупанта було поранено. Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв наші позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід»: поблизу міста АВДІЇВКА – з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї; в районі населеного пункту ОПИТНЕ – зі станкових протитанкових гранатометів. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються».

"ОБКОМ" Версия для печати 04 Июня 2019 07:29 Опубликовать Tweet





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