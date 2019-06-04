Керівник поліції Київської області пішов у відставку і проситься у зону ООС

Глава поліції Київської області Дмитро Ценов подав рапорт про відставку з посади в зв'язку з вбивством його підлеглими 5-річного хлопчика в Переяславі-Хмельницькому.

Про це повідомляє департамент комунікації МВС України:

«3 червня голова Нацполіції Сергій Князєв заявив, що керівник поліції у Київській області Дмитро Ценов подав у відставку. Таке рішення підримало керівництво МВС та Нацполіції.

«Весь особовий склад поліції приносить співчуття у зв'язку зі смертю Кирила. Ми розуміємо, що це величезне горе для батьків. Ми всі батьки. Зараз було прийнято мною рішення й узгоджено з міністром, враховуючи те, що генерал Ценов звернувся до мене з рапортом про відставку, воно було узгоджене і буде прийнято таке кадрове», - заявив Сергій Князєв.

Своєю чергою Дмитро Ценов відзначив, що він несе відповідальність за своїх підлеглих як керівник поліції області, тому подає рапорт про відставку і просить перевести його у найгарячішу точку на Донбасі.

«Перш за все хочу висловити співчуття щодо втрати батьками синочка. Як керівник поліції Київської області я несу відповідальність за дії моїх підлеглих. Я написав рапорт про моє звільнення та прошу голову Нацполіції відправити мене в найгарячішу точку нашої держави, в ООС», - заявив Дмитро Ценов», - говориться у повідомленні.

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