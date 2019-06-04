 

04 июня

07:53

Керівник поліції Київської області пішов у відставку і проситься у зону ООС

07:29

Дoбa ООС: без втрат

03 июня

21:38

Організатор нападу на Гандзюк погодився на 6 з половиною років і визнав себе винним

20:09

Поранений поліцейськими хлопчик помер у лікарні

19:09

ЦВК зареєструвала ще 11 кандидатів у нардепи, майже половина з яких – чинні нардепи

18:56

Справу поліцейських, які стріляли по дитині, розгляне Голосіївський суд столиці

18:22

Саакашвілі зайнявся улюбленою справою – агітувати на виборах до Ради за діючу владу

17:10

Місце Ірини Геращенко у ТКГ займе екс-омбудсмен Лутковська

16:51

Нова прес-секретар Зеленського пояснила, чого хотів Пінчук 4 дня тому

15:07

ГПУ почала розслідування відносно директора ДБР

13:51

Прес-секретарем Зеленського стала Юлія Мендель (фото)

13:37

Кучма повертається до «Мінську»

12:56

Міносвіти оприлюднило нову редакцію правопису

12:44

Тимошенко згодна зі спікером РФ РФ щодо «чистого аркуша»

12:23

Зеленський хоче, щоб його друга з «Кварталу» народ поважав як голову СБУ

10:48

Сьогодні Зеленський виступить у дуеті з Кучмою

08:24

Україна vs РФ: сьогодні стартує cуд в Гаазі

07:11

Доба ООС: втрат серед наших військових немає

02 июня

21:57

Метаморфози Матіоса: «Толік-тепловізор» вирішив стати «Толіком-відеороликом»

14:11

У Харкові протестують проти з’їзду партії Труханова-«Гепи». Знесено пам’ятник Жукову (фото)

10:46

Священики бідкаються: Філарет викликає – що робити, куди йти?

09:12

«Почути голос ОРДО» неможливо: там вже змінили свої вимоги до Зеленського (фото)

07:31

Доба ООС: поранено одного нашого бійця, знищено двох бойовиків

01 июня

16:37

Зеленський роздув штат чиновників своєї адміністрації

13:08

Луценко, якого забули запросити на засідання РНБО, образився – та й врятував ціле місто

12:04

Статус України як головного військово-політичного союзника США вже у проекті

10:59

CША показали, що буде з тими, хто допомагає «Газпрому» тягнути трубу в обхід України

07:47

У Кремлі пояснили, чому їм так складно з Україною: то один президент, то інший, то новий

07:25

Доба ООС: поранено ще двох наших військових

31 мая

21:33

Тимошенко і Тарута пішли «новим курсом» у прем’єри

Керівник поліції Київської області пішов у відставку і проситься у зону ООС

Глава поліції Київської області Дмитро Ценов подав рапорт про відставку з посади в зв'язку з вбивством його підлеглими 5-річного хлопчика в Переяславі-Хмельницькому.


Про це повідомляє департамент комунікації МВС України:

«3 червня голова Нацполіції Сергій Князєв заявив, що керівник поліції у Київській області Дмитро Ценов подав у відставку. Таке рішення підримало керівництво МВС та Нацполіції.

«Весь особовий склад поліції приносить співчуття у зв'язку зі смертю Кирила. Ми розуміємо, що це величезне горе для батьків. Ми всі батьки. Зараз було прийнято мною рішення й узгоджено з міністром, враховуючи те, що генерал Ценов звернувся до мене з рапортом про відставку, воно було узгоджене і буде прийнято таке кадрове», - заявив Сергій Князєв.

Своєю чергою Дмитро Ценов відзначив, що він несе відповідальність за своїх підлеглих як керівник поліції області, тому подає рапорт про відставку і просить перевести його у найгарячішу точку на Донбасі.

«Перш за все хочу висловити співчуття щодо втрати батьками синочка. Як керівник поліції Київської області я несу відповідальність за дії моїх підлеглих. Я написав рапорт про моє звільнення та прошу голову Нацполіції відправити мене в найгарячішу точку нашої держави, в ООС», - заявив Дмитро Ценов», - говориться у повідомленні.

ДИВ. ТАКОЖ: Поранений поліцейськими хлопчик помер у лікарні


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

04 Июня 2019 07:53

 

 

Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує?

Запрошення на чергове засідання РНБО України (1)

Обрання членом РНБО врятованого їм міста (4)

Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (2)

Повного зібрання підручників юридичного вишу (10)

Червоного диплома юриста з золотими літерами (0)

Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (9)

Урочистого рукостискання від Зеленського (7)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 