 

04 июня

11:51

НАЗК просить Верховну Раду припинити повноваження нардепа від БПП

11:01

Генпрокуратура отримала від Кличка ділянку на Печерську під житло (фото)

09:49

У Києві найбільший обсяг заборгованості населення за комуналку

09:29

До відома Толіка «Відеоролика» Матіоса: українські десантники вже у Румунії

08:55

Україна нарешті отримала свого менеджера по Facebook

08:36

«Прямий» Порошенка залишився без російського генпродюсера

08:26

Чехія подвоїла квоту на працевлаштування українців

08:11

Усі 5 обвинувачених у замаху на Гандзюк визнали провину

07:53

Керівник поліції Київської області пішов у відставку і проситься у зону ООС

07:29

Дoбa ООС: без втрат

03 июня

21:38

Організатор нападу на Гандзюк погодився на 6 з половиною років і визнав себе винним

20:09

Поранений поліцейськими хлопчик помер у лікарні

19:09

ЦВК зареєструвала ще 11 кандидатів у нардепи, майже половина з яких – чинні нардепи

18:56

Справу поліцейських, які стріляли по дитині, розгляне Голосіївський суд столиці

18:22

Саакашвілі зайнявся улюбленою справою – агітувати на виборах до Ради за діючу владу

17:10

Місце Ірини Геращенко у ТКГ займе екс-омбудсмен Лутковська

16:51

Нова прес-секретар Зеленського пояснила, чого хотів Пінчук 4 дня тому

15:07

ГПУ почала розслідування відносно директора ДБР

13:51

Прес-секретарем Зеленського стала Юлія Мендель (фото)

13:37

Кучма повертається до «Мінську»

12:56

Міносвіти оприлюднило нову редакцію правопису

12:44

Тимошенко згодна зі спікером РФ РФ щодо «чистого аркуша»

12:23

Зеленський хоче, щоб його друга з «Кварталу» народ поважав як голову СБУ

10:48

Сьогодні Зеленський виступить у дуеті з Кучмою

08:24

Україна vs РФ: сьогодні стартує cуд в Гаазі

07:11

Доба ООС: втрат серед наших військових немає

02 июня

21:57

Метаморфози Матіоса: «Толік-тепловізор» вирішив стати «Толіком-відеороликом»

14:11

У Харкові протестують проти з’їзду партії Труханова-«Гепи». Знесено пам’ятник Жукову (фото)

10:46

Священики бідкаються: Філарет викликає – що робити, куди йти?

09:12

«Почути голос ОРДО» неможливо: там вже змінили свої вимоги до Зеленського (фото)

Усі 5 обвинувачених у замаху на Гандзюк визнали провину

Вирок – 6 червня.


Усі п’ятеро обвинувачених у вчиненні замаху на громадську активістку з Херсону Катерину Гандзюк визнали свою провину і пішли на угоду про визнання винуватості з прокурором.

Про це було заявлено на засіданні в Покровському райсуді Дніпропетровської області, де 3 червня розглядали справу, повідомляє Радіо Свобода.

За даними обвинувачення, підозрюваний в організації нападу на Катерину Гандзюк Сергій Торбін на замовлення осіб, імена яких не називалися, схилив інших обвинувачених – Микиту Грабчука, Володимира Васяновича, В’ячеслава Вишневського та Віктора Горбунова – до участі в замаху.

Усі п’ятеро обвинувачених на запитання судді Олени Чорної відповіли, що визнають свою провину й підтверджують свою згоду на укладення угоди зі слідством.

Їхні захисники також зазначили, що угоди відповідають чинному законодавству.

Сторона обвинувачення просить засудити обвинувачених до наступних термінів позбавлення волі: Торбіна – до 6 років і 6 місяців, Грабчука – до 6 років, Вишневського та Васяновича – до 4 років, Горбунова – до 3 років.

Суд пішов до нарадчої кімнати для ухвалення вироку. Наступне засідання заплановане на 6 червня.

Активістка Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року. Це сталося за три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні.

ДИВ. ТАКОЖ: Організатор нападу на Гандзюк погодився на 6 з половиною років і визнав себе винним


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

04 Июня 2019 08:11

 

 

Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує?

Запрошення на чергове засідання РНБО України (1)

Обрання членом РНБО врятованого їм міста (4)

Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (3)

Повного зібрання підручників юридичного вишу (11)

Червоного диплома юриста з золотими літерами (0)

Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (9)

Урочистого рукостискання від Зеленського (7)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 