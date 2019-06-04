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Чехія подвоїла квоту на працевлаштування українців

На кінець 2018 року в Чехії було працевлаштовано 121 086 громадян України.


Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршичек заявив, що уряд Чехії подвоїло річну квоту на прийом українських працівників з 19 600 до 40 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Praha.

Як зазначив міністр, йдеться про подвоєння кількості дозволів на роботу, які видаються жителям України.

На засіданні уряду був схвалений висунуту міністерством закордонних справ пропозицію про підвищення кількості заяв, які приймає консульство Чеської Республіки у Львові в рамках особливого режиму для кваліфікованих робітників з України. Також був прийнятий «Особливий порядок для українських працівників сільськогосподарської та харчової промисловості».

За даними Міністерства праці Чехії, на кінець минулого року в Чехії було працевлаштовано 121 086 громадян України, що становить понад 20% усіх іноземців, що працюють в країні.


"ОБКОМ"

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04 Июня 2019 08:26

 

 

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