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«Прямий» Порошенка залишився без російського генпродюсера
Генеральний продюсер телеканалу «Прямий» Олексій Семенов залишає посаду.
Про це повідомляє LB.uaз посиланням на «Новое время».
«Так, написав заяву», - повідомив Семенов журналістам.
Генеральний директор «Прямого» Євгенія Захарова підтвердила слова Семенова. На питання, хто буде генеральним продюсером замість нього, вона відповіла: «Хто буде – подивимося».
3 червня Олексій Семенов попрощався з колективом.
Семенов - громадянин Росії, понад 10 років працює на медіаринку України. Про вихід з російського громадянства він жодного разу не заявляв.
Олексій Семенов у ролі генерального продюсера працював над запуском або перезапуском інформаційних телеканалів 112 Україна (2013-2014 роки) і NewsOne (2015-2017 роки). У 2017 році очолив телеканал Tonis, який переформатував на телеканал «Прямий», який пов'язують з екс-президентом Петром Порошенком.
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