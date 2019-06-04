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Дoбa ООС: без втрат

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«Прямий» Порошенка залишився без російського генпродюсера

Генеральний продюсер телеканалу «Прямий» Олексій Семенов залишає посаду.


Про це повідомляє LB.uaз посиланням на «Новое время».

«Так, написав заяву», - повідомив Семенов журналістам.

Генеральний директор «Прямого» Євгенія Захарова підтвердила слова Семенова. На питання, хто буде генеральним продюсером замість нього, вона відповіла: «Хто буде – подивимося».

3 червня Олексій Семенов попрощався з колективом.

Семенов - громадянин Росії, понад 10 років працює на медіаринку України. Про вихід з російського громадянства він жодного разу не заявляв.

Олексій Семенов у ролі генерального продюсера працював над запуском або перезапуском інформаційних телеканалів 112 Україна (2013-2014 роки) і NewsOne (2015-2017 роки). У 2017 році очолив телеканал Tonis, який переформатував на телеканал «Прямий», який пов'язують з екс-президентом Петром Порошенком.


"ОБКОМ"

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04 Июня 2019 08:36

 

 

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