«Прямий» Порошенка залишився без російського генпродюсера

Генеральний продюсер телеканалу «Прямий» Олексій Семенов залишає посаду.

Про це повідомляє LB.uaз посиланням на «Новое время».

«Так, написав заяву», - повідомив Семенов журналістам.

Генеральний директор «Прямого» Євгенія Захарова підтвердила слова Семенова. На питання, хто буде генеральним продюсером замість нього, вона відповіла: «Хто буде – подивимося».

3 червня Олексій Семенов попрощався з колективом.

Семенов - громадянин Росії, понад 10 років працює на медіаринку України. Про вихід з російського громадянства він жодного разу не заявляв.

Олексій Семенов у ролі генерального продюсера працював над запуском або перезапуском інформаційних телеканалів 112 Україна (2013-2014 роки) і NewsOne (2015-2017 роки). У 2017 році очолив телеканал Tonis, який переформатував на телеканал «Прямий», який пов'язують з екс-президентом Петром Порошенком.