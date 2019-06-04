Україна нарешті отримала свого менеджера по Facebook

Їм стала Катерина Крук.

Про це повідомив учора у Facebook заступник міністра інформаційної політики Дмитро Золотухін:

«Kateryna Kruk офіційно оголосила, що міжнародна корпорація Фейсбук офіційно обрала її на посаду Policy Manager по Україні, з розташуванням в Варшаві.

Необхідно сказати, що ми чекали цього багато років.

Також необхідно сказати, що ми в Міністерство інформаційної політики України вважаємо, що це найкращий вибір, який могли зробити у компанії Фейсбук. Про нього вже було деякий час відомо з неофіційних джерел, але, на жаль, десь за три місяці до офіційного оголошення цього рішення наші контакти у Фейсбук припинили з нами будь-яке спілкування без попередження.

Катерина - відома експертка з питань інформаційного простору, спікерка усіх актуальних конференцій по дезінформації останніх років, принципова і чесна людина.

Ми дуже сподіваємося, що після цього призначення брутальне та непрофесійне ставлення компанії Фейсбук до України та українців нарешті припиниться.

Зі свого боку бажаємо успіхів, сил і наснаги та обіцяємо підтримати в усіх справах, що будуть робитися в інтересах України».