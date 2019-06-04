До відома Толіка «Відеоролика» Матіоса: українські десантники вже у Румунії

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос сьогодні проведе нараду за участю керівництва МЗС, Генштабу, ГУР і СБУ – з приводу відео, яке він побачив у Youtube і в якому Румунія нібито анексує українську територію.

А тим часом українські десантники беруть участь у міжнародних навчаннях SABER GUARDIAN-2019, що проходять на території Румунії, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на прес-службу командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Серед учасників представники Албанії, Болгарії, Боснії, Герцеговини, Вірменії, Греції, Грузії, Італії, Литви, Латвії, Македонії, Польщі, Німеччини, Румунії, США та України. Україну на цих маневрах представляє ротна-тактична група 25 окремої повітряної Дніпропетровської бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України.

«Зведена РТГр 25 бригади буде виконувати навчальні завдання в рамках навчань, у складі механізованого батальйону Збройних сил Румунії за підтримки інструкторів міжнародного центру миротворчості та безпеки на території міжнародного навчального центру с. Чінко (Румунія)», - йдеться в повідомленні командування ДШВ ЗСУ в соцмережі «Фейсбук» у вівторок.

Навчання будуть проходити понад два тижні в кілька етапів на різних ділянках військового полігону.

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