 

04 июня

11:51

НАЗК просить Верховну Раду припинити повноваження нардепа від БПП

11:01

Генпрокуратура отримала від Кличка ділянку на Печерську під житло (фото)

09:49

У Києві найбільший обсяг заборгованості населення за комуналку

09:29

До відома Толіка «Відеоролика» Матіоса: українські десантники вже у Румунії

08:55

Україна нарешті отримала свого менеджера по Facebook

08:36

«Прямий» Порошенка залишився без російського генпродюсера

08:26

Чехія подвоїла квоту на працевлаштування українців

08:11

Усі 5 обвинувачених у замаху на Гандзюк визнали провину

07:53

Керівник поліції Київської області пішов у відставку і проситься у зону ООС

07:29

Дoбa ООС: без втрат

03 июня

21:38

Організатор нападу на Гандзюк погодився на 6 з половиною років і визнав себе винним

20:09

Поранений поліцейськими хлопчик помер у лікарні

19:09

ЦВК зареєструвала ще 11 кандидатів у нардепи, майже половина з яких – чинні нардепи

18:56

Справу поліцейських, які стріляли по дитині, розгляне Голосіївський суд столиці

18:22

Саакашвілі зайнявся улюбленою справою – агітувати на виборах до Ради за діючу владу

17:10

Місце Ірини Геращенко у ТКГ займе екс-омбудсмен Лутковська

16:51

Нова прес-секретар Зеленського пояснила, чого хотів Пінчук 4 дня тому

15:07

ГПУ почала розслідування відносно директора ДБР

13:51

Прес-секретарем Зеленського стала Юлія Мендель (фото)

13:37

Кучма повертається до «Мінську»

12:56

Міносвіти оприлюднило нову редакцію правопису

12:44

Тимошенко згодна зі спікером РФ РФ щодо «чистого аркуша»

12:23

Зеленський хоче, щоб його друга з «Кварталу» народ поважав як голову СБУ

10:48

Сьогодні Зеленський виступить у дуеті з Кучмою

08:24

Україна vs РФ: сьогодні стартує cуд в Гаазі

07:11

Доба ООС: втрат серед наших військових немає

02 июня

21:57

Метаморфози Матіоса: «Толік-тепловізор» вирішив стати «Толіком-відеороликом»

14:11

У Харкові протестують проти з’їзду партії Труханова-«Гепи». Знесено пам’ятник Жукову (фото)

10:46

Священики бідкаються: Філарет викликає – що робити, куди йти?

09:12

«Почути голос ОРДО» неможливо: там вже змінили свої вимоги до Зеленського (фото)

До відома Толіка «Відеоролика» Матіоса: українські десантники вже у Румунії

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос сьогодні проведе нараду за участю керівництва МЗС, Генштабу, ГУР і СБУ – з приводу відео, яке він побачив у Youtube і в якому Румунія нібито анексує українську територію.


А тим часом українські десантники беруть участь у міжнародних навчаннях SABER GUARDIAN-2019, що проходять на території Румунії, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на прес-службу командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Серед учасників представники Албанії, Болгарії, Боснії, Герцеговини, Вірменії, Греції, Грузії, Італії, Литви, Латвії, Македонії, Польщі, Німеччини, Румунії, США та України. Україну на цих маневрах представляє ротна-тактична група 25 окремої повітряної Дніпропетровської бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України.

«Зведена РТГр 25 бригади буде виконувати навчальні завдання в рамках навчань, у складі механізованого батальйону Збройних сил Румунії за підтримки інструкторів міжнародного центру миротворчості та безпеки на території міжнародного навчального центру с. Чінко (Румунія)», - йдеться в повідомленні командування ДШВ ЗСУ в соцмережі «Фейсбук» у вівторок.

Навчання будуть проходити понад два тижні в кілька етапів на різних ділянках військового полігону.

ДИВ. ТАКОЖ: Метаморфози Матіоса: «Толік-тепловізор» вирішив стати «Толіком-відеороликом»


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

04 Июня 2019 09:29

 

 

Генпрокурор Луценко каже, що 31 травня врятував ціле місто. На яку нагороду він, на Вашу думку, за цей вчинок заслуговує?

Запрошення на чергове засідання РНБО України (1)

Обрання членом РНБО врятованого їм міста (4)

Дострокового присудження звання Генпрокурор-лейтенанта (3)

Повного зібрання підручників юридичного вишу (11)

Червоного диплома юриста з золотими літерами (0)

Медалі «Рятівник Третього Тисячоліття» (9)

Урочистого рукостискання від Зеленського (7)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 